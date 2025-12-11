Kobo llegó a la Argentina y amplía la competencia en el mercado de lectura digital

Uno de los mayores fabricantes globales de e-readers desembarcó en la Argentina. Se trata de Kobo, que llegó de la mano de Electro World Group: la firma liderada por Guido Tapicer asumió como su distribuidor exclusivo, con una apuesta que incluye venta online, presencia en retailers tradicionales y un servicio de postventa local que -aseguran- marcará la diferencia frente a competidores sin representación, como Kindle.

El arribo se apoya en una tendencia clara: la lectura permanece arraigada entre los argentinos. Según el último censo nacional (2022), el país registró un promedio de 4,6 libros adquiridos por persona y el 55% de los encuestados declaró leer más de cinco libros por año. Y aunque el papel se posicionó como el formato histórico dominante (48%), los lectores explicaron que no reemplazan soportes, sino que intercalan uno y otro en función de la comodidad, la disponibilidad y el precio.

“Observamos una comunidad lectora muy activa en la Argentina y faltaba una oferta especializada en lectura digital. Buscamos unir ese hábito con la tecnología diseñada para la lectura digital”, explicó Ana Clara Albert, COO de Electro World Group, retailer de tecnología creado en 2008 y que hoy tiene también la representación de las sillas gamer Cougar.

Ana Clara Albert: “Las condiciones macroeconómicas son favorables para la importación de tecnología, pero lo primordial es la planificación"

La alianza con Kobo contempla exclusividad para la distribución, comercialización y servicio técnico en la Argentina . Eso implica disponibilidad inmediata, garantía oficial y un canal de venta multiformato que combina e-commerce propio, marketplaces -como Mercado Libre y Frávega- y retail físico.

Los primeros modelos que ya están disponibles en el país son los Kobo Clara en sus versiones blanco y negro y color, con precios promocionales de $279.999 y $379.999. Y a estos se suma el modelo Kobo Libra, de gama superior, previsto para enero. El portafolio también incluye fundas, lápices y accesorios oficiales.

Ecosistema propio, catálogo global y alianzas locales

Kobo llegó al país con una librería propia conformada por más de 8 millones de títulos y acuerdos con 33.000 editoriales en todo el mundo. Con el lanzamiento, además, la empresa buscará establecer acuerdos locales para ampliar la oferta en español.

El ecosistema funciona de manera abierta: cada usuario puede elegir dónde comprar sus libros y en qué formato leerlos. Los contenidos pueden ser adquiridos desde el e-reader, desde la web o desde la app de Kobo, que sincroniza la configuración de lectura entre dispositivos. La oferta integra Kobo Plus, un sistema de suscripción que permite acceder a más de 1,5 millones de ebooks y audiolibros, con descargas ilimitadas por una tarifa mensual.

A la hora de analizar los diferenciales técnicos, Albert destacó la comodidad visual de las pantallas de tinta electrónica, la lectura sin reflejos al sol, la baja emisión de luz azul, la batería que dura semanas y la ergonomía pensada exclusivamente para leer.

Por ahora, todos los dispositivos serán importados. “ Las condiciones macroeconómicas son favorables para la importación de tecnología, pero lo primordial es la planificación . En Electro World Group tenemos un modelo operativo que nos permite adaptarnos a los distintos cambios del mercado, garantizando siempre la disponibilidad del producto, el servicio pre y post venta, y los envíos a domicilio, que son parte de nuestras fortalezas”, explicó.

Y amplió: “Buscamos un crecimiento progresivo y sostenido. Apuntamos a desarrollar la demanda y consolidar la categoría, en un formato sostenible: si bien existe desde hace tiempo, el consumo digital está acrecentado”.