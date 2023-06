Sustentabilidad: las empresas ante la oportunidad de inspirar a otros

escuchar

“Con la sustentabilidad la agenda se fortalece, los temas se multiplican. Hoy la transversalidad es cada vez más poderosa y las áreas que antes se pensaban que eran ajenas a este movimiento empiezan a estar interesadas, a involucrarse, participar y a querer tener una parte en este impulso”, dice Constanza Gorleri, gerente de sustentabilidad del Banco Galicia desde 2005, respecto de la importancia que está tomando la protección del medio ambiente en el mundo empresarial.

En el marco de “Sustentabilidad: Capítulo 7″, un evento de LA NACION para promover la concientización sobre este dilema actual del que tanto se habla, la periodista Carla Quiroga conversó junto a tres profesionales que se dedican a reforzar la movida sostenible. Vanesa Vázquez, gerenta de Sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes; Carlos Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Ford Argentina; y Constanza Gorleri, gerenta de Sustentabilidad del Banco Galicia debatieron sobre las propuestas innovadoras que están poniendo en marcha las empresas para colaborar en el desarrollo de un futuro más próspero.

¿Por qué es tan importante hablar de crecimiento inclusivo? “Hay que pensar con la sustentabilidad en el centro del negocio, pensando tanto en el ambiente como en las personas que conviven en él. Yo particularmente hace 20 años que estoy en Quilmes buscando atravesar y evolucionar en la toma de decisiones de la compañía hacia este fin sostenible”, relata Vázquez.

Carlos Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Ford Argentina asegura que "la estrategia de negocios de Ford está fuertemente influenciada por los objetivos que tiene de sustentabilidad y con el propósito de la empresa que es el de crear un mundo mejor para todos" Mariana Roveda

En relación a esto, una de las industrias que más obstáculos encuentra para sumarse a esta iniciativa es la automotriz. No obstante, que haya dificultades no significa que sea una meta imposible; esto mismo es lo que está haciendo Ford hoy. Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la sede argentina de la empresa cuenta que en la actualidad, dicha industria está sufriendo una transformación disruptiva. “Estamos pasando de ser una industria automotriz a una de la movilidad en la que no solo hablamos de vender autos sino que también importa brindar servicios de movilidad”, destaca. Él considera que hoy la sustentabilidad es algo central en las compañías, no un programa más. “Forma parte integral de la estrategia de la empresa. Particularmente, hoy la estrategia de negocios de Ford está fuertemente influenciada por los objetivos que tiene de sustentabilidad y con el propósito de la empresa que es el de crear un mundo mejor para todos y que la gente tenga la libertad de moverse y poder perseguir sus sueños y el progreso”, añade.

"Yo particularmente hace 20 años que estoy en Quilmes buscando atravesar y evolucionar en la toma de decisiones de la compañía hacia este fin sostenible”, dice Vanesa Vázquez. Mariana Roveda

Sumado a ello, Gorleri agrega que si bien las empresas y los servicios están promoviendo y aprendiendo sobre cómo aportar “su granito de arena” a la causa, esto no siempre fue así. “Antes se creía que era el Gobierno el que tenía que impulsar este desarrollo sostenible, pero con el tiempo se entendió que el sector privado es un actor social súper relevante para incidir y transformar la agenda”, destaca. En la misma línea hace énfasis que el sector financiero es uno de los actores sociales más relevantes de dicho desarrollo. “Justamente, los bancos tienen el rol fundamental de acompañar con financiamiento para que este desarrollo se produzca. Es por esto que hoy la agenda está tan cargada de lo que son las finanzas sostenibles”, dice.

Constanza Gorleri, gerenta de Sustentabilidad del Banco Galicia destaca que el sector financiero es uno de los actores sociales más relevantes del desarrollo sostenible Mariana Roveda

Invertir en el medioambiente

Emiliano Ezcurra es el fundador y director ejecutivo de Banco de Bosques, una ONG que combate el cambio climático y la extinción de especies. “Con la llegada de Internet me di cuenta que la web puede ser una herramienta para frenar la deforestación. Por eso creé este sistema que se basa en la donación georreferenciada de metros cuadrados. En palabras simples, una persona dona dinero y bloquea un pedazo de la Tierra en la que está arrasando o próximo a arrasar la deforestación”, detalla Ezcurra. Quienes deciden colaborar con la causa y salvar el medioambiente reciben la referencia geográfica de la parte del planeta que decidieron salvar para siempre e incluso, muchos de ellos se animan a ir a conocer ese lugar y poder apreciar su naturaleza personalmente.

¿Los bosques se mantienen intactos para visitar como si fuese un museo? No, según explica el especialista, el fin del Banco de Bosques no es que estos permanezcan en una cajita de cristal para que nadie los toque, “queremos intervención humana en ellos, pero que sea sustentable. Unidades de negocio que generen empleo y riqueza sin implicar la destrucción de ese ecosistema”, sostiene.

Además, añade que hoy las estadísticas de deforestación en la Argentina son de aproximadamente 3 hectáreas por minuto. “Con este movimiento ganamos amistosos, pero el partido grande lo estamos perdiendo”, señala. A continuación, hace hincapié en que la deforestación es una de las formas más baratas y más efectivas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero, por eso que la batalla contra la tala masiva de árboles es tan indispensable para alcanzar la supervivencia del medioambiente.

Emiliano Ezcurra, creador de Banco de Bosques, una ONG que combate el cambio climático y la extinción de especies junto a Carla Quiroga Mariana Roveda

Temas Eventos LN