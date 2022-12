Werner Vogels “No tenemos que poner a la tecnología en un pedestal tan alto”

escuchar

Para las personas comunes, una “plataforma de tecnología que vende servicios basados en la nube” no es exactamente lo primero que viene a la mente cuando se piensa en Amazon. Amazon Web Services (AWS) de hecho -una plataforma en la que las empresas pueden crear y ejecutar software sin tener que configurar sus propios servidores- es clave en la diversificación de servicios que caracteriza a la compañía.

Para poner en contexto, en 2021, la firma alcanzó ventas netas por más de US$469.000 millones, pero desde su lanzamiento en 2006, los ingresos de AWS superaron los US$62.000 millones según Statista. Debido al interés global en los servicios en la nube, AWS se encuentra entre los mayores proveedores de nube a nivel global y brinda gran parte de la infraestructura de internet: muchas de las grandes startups (Pinterest, Dropbox, Netflix o Airbnb) nunca interrumpen sus prestaciones gracias a este tipo de servicios.

En cuanto al negocio de la nube, la infraestructura se creó a partir de la propia necesidad de Amazon de responder a la demanda interna. Conforme su éxito interno crecía, la idea de Jeff Bezos fue que ese éxito se replicara en terceros. Uno de los protagonistas en este camino fue Werner Vogels: con un doctorado en Ciencias de la Computación, Vogels trabaja en Amazon desde septiembre del 2004 como Director de Investigación de Sistemas. Fue nombrado CTO (Chief Technology Officer) en enero del 2005 y vicepresidente en marzo de ese mismo año.

En el marco de re:Invent 2022, la conferencia organizada por AWS para la comunidad cloud en Las Vegas, el keynote de Vogels es de los más esperados. El CTO de Amazon enfatiza en que existen varias crisis globales y que es necesario “progresar en cualquier circunstancia”, viendo dónde la tecnología puede resolver problemas humanos. “Hoy en día, tenemos más acceso a datos de que nunca. Cuando se combina con tecnologías en la nube, como la visión por computadora, el aprendizaje automático y la simulación, comenzamos a vislumbrar hacia dónde nos puede llevar”, explica.

Su charla está en sintonía con las habituales predicciones tecnológicas que vaticina. En su edición 2023, el tecnólogo pone el foco en dos aspectos: los mundos simulados y la innovación energética. Para él, simulación y gemelos digitales reinventarán la forma en que experimentamos porque la nube hará que estas tecnologías sean más accesibles. Para organizaciones y empresas, nuevos casos de uso no sujetos a restricciones físicas permitirán tomar mejores decisiones, desde la construcción de calles y autopistas a la organización de depósitos y pedidos o la manera de responder a desastres. “Podemos ver los impactos de nuestros esfuerzos en escenarios hipotéticos sin tener que esperar”, cuenta.

Respecto de la computación espacial, Vogel subraya la búsqueda de AWS de “visualizarlo todo” y de cómo están trabajando para popularizar y difundir el uso del modelado 3D. “El 3D se está volviendo mucho más generalizado para todo tipo de negocios y entornos”, dice. Esta democratización inspirará una nueva ola de innovaciones en las industrias de arquitectura, construcción, bienes raíces comerciales y comercio minorista. La computación espacial avanzará hasta ser tan fácil de crear y consumir como lo son hoy los videos cortos.

Respecto de la energía, Vogels destaca que estamos en medio de otra crisis energética. El aumento de los costos y el acceso confiable a la energía son problemas globales que afectan a todos. “El desafío es en realidad con el almacenamiento y la entrega bajo demanda”, subraya y vaticina una rápida convergencia de todo tipo de tecnologías de energía inteligente que cambiará para siempre la forma en que creamos, almacenamos y consumimos energía en el futuro.

En diálogo con LA NACION, el CTO de Amazon profundizó algunas de sus predicciones y su visión del horizonte tecnológico que viene:

-Usted detalla en sus predicciones escenarios tecnológicos de avanzada para el mediano plazo. ¿Cómo piensa que estas tendencias pueden tomar forma en regiones más atrasadas como puede ser América Latina?

-Creo que fuera de los Estados Unidos todas estas predicciones están en camino, con sus tiempos, lógicamente. Hay grandes temas que están relacionados con las predicciones y que son urgentes. La energía es un tema de agenda: la cuestión ya no sólo es cuánto cuesta la energía sino si efectivamente estará ahí cuando la necesitemos. Uno de los grandes temas de la actualidad es cómo moverse hacia energías más limpias de manera acelerada.

Werner Vogels, CTO de Amazon

-Además de la evidente cuestión ecológica, ¿por qué hoy la energía se lleva un protagonismo tan central en sus predicciones 2023?

-La razón es que el movimiento hacia otros tipos de energía hace a todos los países menos dependientes de los grandes centros que concentran estas energías hoy. Tener más control sobre lo propio de alguna manera desacelera el impacto de grandes eventos que no tienen nada que ver con los países y aún así hacen subir el costo de energía, por ejemplo la crisis de Ucrania-Rusia. Y un tema no menor: no es sólo cuestión de generar estas energías sino también, cómo se las almacena. A veces son las comunidades pequeñas las que pueden hacer cierto almacenamiento a través de las microrredes porque las grandes ciudades no tienen la infraestructura necesaria. Amazon está trabajando con el sistema de almacenamiento de batería de 150 MW en Arizona que proporciona energía limpia y confiable a nuestras instalaciones en esa área. Pero no somos los únicos: las empresas de todo el mundo también están innovando rápidamente en este espacio.

-¿Qué grandes innovaciones pueden venir del lado de una energía más inteligente?

-La nube está habilitando usos novedosos, como la integración del almacenamiento de energía en la estructura de los objetos que pretenden alimentar. Ejemplo: un barco donde los lados son en realidad las baterías que lo alimentan. También estamos comenzando a ver avances en el almacenamiento de larga duración. El aprendizaje automático se utilizará para analizar todos los datos de energía para predecir picos de uso y evitar cortes. También veremos que los dispositivos de consumo inteligente basados en IoT realmente comienzan a despegar en todo el mundo el próximo año. Esto conducirá a la próxima ola de innovaciones que surgen de las nuevas capacidades de observación que estos dispositivos brindan tanto a los hogares como a las empresas.

-En su keynote puso mucho énfasis en los mundos simulados, gemelos digitales, computación espacial y su poder transformación para la industria y los negocios: ¿es esto accesible en el mediano tiempo?

-Si bien los problemas que pueden resolver las simulaciones son significativos, la dificultad de construir y ejecutar simulaciones es una barrera para los casos de uso diario. Las empresas se ven limitadas por la necesidad de hardware de alta potencia y mano de obra especializada. Esto está cambiando rápidamente con tecnologías como AWS SimSpace Weaver, recientemente lanzada, la primera de muchas tecnologías de simulación que allanará el camino para un futuro en el que casi cualquier cosa en nuestro mundo puede simularse y eventualmente lo será.

-Usted se refiere a la simulación como gran paradigma emergente pero no tanto al concepto estrella de este año: el metaverso y los mundos inmersivos, ¿por qué?

-Frente al término “metaverso” creo que todos tendremos una definición diferente . Creo que es conveniente pensar todo lo que los mundos inmersivos nos pueden ofrecer y diferenciar tecnologías como RA (realidad aumentada) y RV (realidad virtual). Es muy interesante todo lo que está pasando con los usos de realidad virtual. Es interesante el caso de Lufthansa que utiliza cascos de RV para que la gente pueda percibir lo que se siente al viajar en primera clase, o también podemos pensar en viajar al espacio o a otro planeta: ¿cómo y qué se siente? Simular estas cosas es genial. Volviendo al “metaverso”, es cierto que la industria del gaming es la que más se acerca a un escenario de mundos inmersivos pero también hay un peligro allí del que es preciso tener conciencia: no necesariamente estos entornos nos hacen más sociables, hay riesgos de ciberbullying, acoso, necesitamos desarrollar protecciones para evitar que sea un lugar inseguro. Todos estamos de acuerdo con que la pandemia aceleró enormemente la digitalización pero no podemos perder de vista que hay gran cantidad de gente que no es nativa digital ni está orientada a lo digital. Un anciano, a pesar de la pandemia, no se ha digitalizado del todo o no sabe cómo utilizar un cajero, no ve los números, no tiene los criterios digitales o simplemente no puede hacerlo sin ayuda. Hay que pensar en cómo hacer la tecnología accesible para todos, no sólo para los “cool” que ya saben de tecnología o que cambian el teléfono cada año. Creo que el punto es que no tenemos que poner a la tecnología en un pedestal tan alto: la tecnología es un medio para algo y el fin es todo caso es que todos tengan acceso a ella, con acento en lo que tiene que ver con servicios públicos. Repito, la tecnología no es el santo grial, el desafío es cómo llegar con ella a personas que no acceden.

Werner Vogels, CTO de Amazon

-¿Qué ejemplos puede poner de cómo la tecnología pone por delante las necesidades humanas y actúa como un medio?

-Amazon Connect, nuestro sistema de atención al cliente, incluso tiempo antes de la pandemia ya ofrecía la oportunidad de trabajar desde casa: ¿por qué las personas querrían atender tantas horas desde una oficina? El Covid hizo que todos se dieran cuenta que lo podían hacer, desde el sistema de salud, a la administración pública, pero nosotros lo hicimos antes pensando en las personas y desarrollando un sistema acorde. Es interesante por ejemplo el caso de los bancos, a veces las aplicaciones bancarias parece que están hechas para tiempos felices. Muchas veces las personas están ansiosas por su futuro financiero y eso condiciona de alguna manera el uso de la aplicación, lo que quiere decir es que tenés que relacionarte con las personas de manera diferente cuando estás diseñando tecnología. Si estamos pensando en aplicaciones bancarias, se pueden pensar funcionalidades que permitan prevenir o planificar cosas en el futuro, los desarrolladores tienen que entender este punto fundamental, tienen que tener esa responsabilidad. Amazon Alexa ha sido un gran jugador en este camino: “Alexa muéstrame tal o cual cosa”, desde una receta a cómo hacer algo, es un sistema amigable y accesible para todos, incluso personas mayores. Moxie es otro gran ejemplo, un robot con inteligencia artificial que apoya el desarrollo socioemocional de los niños a través del juego.

-Una de sus predicciones destaca especialmente la revolución en los deportes. ¿Qué es lo que viene?

-El mundo del deporte se encuentra actualmente al borde de la mayor revolución que jamás haya visto. Hasta ahora, la televisión abierta ha tenido el mayor impacto en la evolución de los deportes profesionales pero en los próximos años, todas las facetas de todos los deportes experimentarán una transformación digital. Empresas como Veo están haciendo uso de tecnologías en la nube, aprendizaje automático y visión por computadora para reducir la brecha digital entre los atletas aficionados y profesionales. Veo no sólo ha creado una experiencia similar a la de una transmisión para los espectadores de deportes aficionados, sino que también ha creado una red neuronal profunda que le permite crear automáticamente momentos destacados a partir de transmisiones de video. Jugadores, entrenadores y reclutadores podrán encontrar fácilmente jugadas clave, mejorar tácticas y performance: un entrenador podría usar la visión por computadora y los datos biométricos que se analizan en la nube en tiempo real para sacar a un jugador antes de que tenga calambres o reemplazándolo con el compañero de equipo mejor descansado. Los deportes mismos realmente comenzarán a convertirse en un flujo de datos que podemos analizar y tomar decisiones en tiempo real: con más datos viene más innovación. La experiencia de los fanáticos también cambiará. Los estadios adoptarán rápidamente algunas de las innovaciones que hemos visto en Amazon Go, donde el uso de la visión por computadora, la fusión de sensores y el aprendizaje profundo permitirán la entrada sin boletos y las compras para llevar. También comenzaremos a ver la próxima generación de superposiciones de datos e información en tiempo real que llega hasta el nivel del jugador, mejorando el juego y acercando los deportes a lo que esperamos en los videojuegos.