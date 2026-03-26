Neuquén licitará 15 nuevas áreas de Vaca Muerta y anunciará incentivos fiscales para atraer inversión extranjera en GNL

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció desde Houston que el 19 de agosto la provincia lanzará un proceso licitatorio para incorporar 15 nuevos bloques de gran envergadura orientados exclusivamente al desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta. El anuncio fue realizado en el marco de CERAWeek —la conferencia energética más influyente del mundo, organizada por S&P Global— durante el evento Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook.

Integración con Vaca Muerta. Más del 70% del crudo que procesa la refinería proviene de la formación no convencional, clave para la competitividad del sistema energético. Diego Alejandro Suarez

El mandatario presentó además un paquete de incentivos fiscales y garantías jurídicas diseñados para posicionar a la cuenca neuquina como destino de inversión en el negocio global del gas natural licuado (GNL).

Entre las medidas anunciadas, Figueroa confirmó la aplicación de una alícuota diferencial para las regalías del GNL —que en la provincia ya representan menos de la mitad de lo que se tributa en Estados Unidos— y adelantó que se avanza en el establecimiento de una tasa aún más reducida específicamente para el metano.

A esto se suma la eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre el gas previo a la licuefacción, con el objetivo de despejar trabas fiscales en la cadena de valor, y la garantía de que las exportaciones estarán gravadas a tasa cero.

El esquema apunta a hacer competitiva a la provincia frente a otros mercados globales que disputan inversiones en GNL. Neuquén concentra la casi totalidad de la formación de Vaca Muerta y busca consolidarse como uno de los principales reservorios no convencionales del mundo.

Claudio Vidal, Juan Pablo Valdés, Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Weretilneck

Al cierre de su exposición, Figueroa destacó el desembarco de la petrolera estadounidense Continental Resources, que por primera vez sale de su país de origen para invertir directamente en la provincia, como señal del creciente interés de operadores internacionales en la cuenca.