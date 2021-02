Nueva inteligencia colectiva: el "trolleo" más grande y exitoso de la historia

Joaquín Navajas, director del Laboratorio de Neurociencias de la UTDT Fuente: LA NACION

A fuerza de memes, emoticones y videos de gatitos, la historia de Keith Gill, un inversor inusual, apareció en las últimas semanas hasta en la sopa. Con 34 años, el empleado de una firma de seguros transformó su apuesta inicial de 54.000 dólares en acciones de la cadena de juegos GameStop en una fortuna de 48 millones de dólares. Con su canal de Youtube "Roaring Cat" ("Gato rugiente") e intervenciones regulares en Wallstreetbets, un foro de la red social Reddit que reúne a más de cuatro millones de personas, Gill se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la saga financiera más espectacular de 2021.

GameStop es una clásica cadena minorista de venta de videojuegos y consolas, que sufrió mucho durante la pandemia. Esto motivó que varios fondos apostaran a su caída ("shortearan" sus acciones), por lo cual cuando Gill y millones de inversores individuales congregados en Reddit comenzaron a comprar esos papeles debieron enfrentar pérdidas cuantiosas. Lo mismo ocurrió en los días siguientes con otras empresas por las que los fondos apostaban en contra (AMC, BlackBerry, etcétera).

Por lejos, la narrativa favorita para contar la historia de GameStop-Reddit fue la de "David contra Goliat": inversores pequeños, amateurs, desconocidos que "derrotaron" a los grandes tiburones de Wall Street. Pero esta no es la única forma de enfocar lo que pasó. A un mes de esta montaña rusa, especialistas en inteligencia colectiva, nuevas tecnologías y plataformas están haciendo un "post mortem" de la situación y extrayendo conclusiones muy valiosas sobre lo que podría ser un antes y un después en esta disciplina.

"Para mí, fue el ?trolleo' más grande y exitoso de la historia", dice a la nacion Joaquín Navajas, director del Laboratorio de Neurociencias de la Di Tella, físico de la UBA doctorado en Leicester (Inglaterra) y especialista en inteligencia colectiva. "Los mercados financieros funcionan bajo el precepto de que las personas no tienen incentivos para coordinar ataques como el de Reddit, y que los precios resultan de la información disponible y distribuida por millones de agentes descentralizados. Esta ?inteligencia colectiva', sin embargo, es susceptible al ?trolleo masivo': ya han habido casos como el barco de la marina británica que fue bautizado Boaty Mac Boatface, porque miles de personas se pusieron de acuerdo en ponerle un nombre ridículo al barco. Pero el caso de Reddit fue la extremización de este fenómeno", explica Navajas.

En 2016 al gobierno británico se le ocurrió convocar en Internet a una votación para bautizar un barco explorador polar de 287 millones de dólares. Alguien sugirió, "por jorobar", la idea del nombre ridículo "Boaty Mac Boatface", la iniciativa se volvió viral y el nombre resultó ganador. Hay otros casos similares.

En 1998, antes del boom de las redes sociales, la revista People en los Estados Unidos convocó a una votación online para definir a las personas más atractivas del año. En tercer lugar quedó la estrella de Titanic, Leonardo Di Caprio, pero en el primero, con 17 veces más votos, se posicionó "Hank, el enano borracho y enojado", un popular personaje que aparecía seguido en el programa de radio de Howard Stern. Al igual que sucedió con GameStop y Reddit, en su momento la historia Hank y la revista People se contó como una "rebelión de los nerds" contra los poderes establecidos que intentan imponer sus reglas y cánones (los financieros en uno, los de los grandes medios de comunicación, en el otro).

"El de GameStop y Reddit es un caso realmente sorprendente, que no solamente sacudió paradigmas financieros, sino que también ayudó a resignificar lo que se presume como ?inteligencia colectiva", sigue Navajas. "Si uno lee el libro Cien mejor que uno, el clásico de este tema de James Surowiecki, él cuenta que algunas características que deben tener las multitudes para ser inteligentes son su diversidad, independencia y descentralización. El caso de Reddit tiene todas las características de una "locura colectiva": centralización vía la plataforma, homogeneidad de opiniones entre los inversores, imitación entre inversores y las emociones como principal motor del comportamiento".

Aquí vienen todos

Una década después de la votación que ganó Hank apareció un libro clásico sobre esta agenda, Aquí vienen todos (Here Comes Everyone), de Clay Shirky, quien teorizó sobre la forma en que las redes sociales permiten que grupos de personas dispares actúen de manera coordinada en formas que nunca antes se habían visto. Alex Preda, profesor de Finanzas del King's College de Londres, sostuvo días atrás que la historia de GameStop y Reddit "es menos una historia de héroes movilizando a una multitud en una cruzada moral, y más una historia de cómo nuevas tecnologías incorporadas a plataformas de compra y venta de títulos permiten la imitación y la formación de manadas de manera mucho más fácil que antes".

Estas dinámicas entraron en una zona crítica en el último año porque, gracias a algoritmos cada vez más sofisticados de las plataformas, se fomenta el crecimiento muy rápido y la organización de grupos radicalizados, como se comprobó que sucedió con la toma del Capitolio en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que estas inteligencias colectivas ya se formaban antes de la era de los algoritmos extractivos, con una eficiencia sorprendente.

Uno de los casos más ilustrativos al respecto es el de Wikipedia, que a mediados de enero cumplió 20 años. El sitio libre y editado por voluntarios de todo el mundo alberga hoy 55 millones de artículos en 300 idiomas. Es el sitio número 13 en popularidad en Internet, con 1700 millones de visitantes únicos y 20.000 millones de páginas visitadas al mes.

Los especialistas en inteligencia colectiva aseguran que esta revolución de nueva cooperación recién empieza. Las nacientes tecnologías ancladas en blockchain, la arquitectura de software detrás de Bitcoin y otros criptoactivos, vienen a potenciar este fenómeno. Hay decenas de ejemplos al respecto.

Uniswap propuso un protocolo descentralizado para proveer de liquidez de manera automática en el blockchain de Ethereum. Le permite a cualquiera aportar liquidez y tener una renta por eso. Protocol Labs es un criptocompetidor de DropBox, que permite que cualquiera "alquile" pequeñas capacidades de almacenamiento en sus computadoras personales, que se agregan y se comercializan en un mercado automático. A medida que el costo de algunas tecnologías va bajando, aparecen nuevos incentivos a la cooperación.

Claro que lo que también recién empieza es nuestra capacidad de entender este fenómeno. En su momento se habló mucho de los "mercados de apuestas" como vehículos exitosos para la inteligencia colectiva, pero lo cierto es que aún no está claro que estos esquemas superen a los sondeos tradicionales, marca a la nacion Carlos Diuk, experto en ciencia de datos e inteligencia artificial. Diuk menciona un reciente comentario de Nate Silver, quien remarcó que el 26 de noviembre, tres semanas después de las elecciones en los Estados Unidos, los mercados de apuestas aún pagaban un 10% a los que ponían plata por la derrota de Trump, cuando los resultados del triunfo de Biden ya estaban certificados en la mayoría de los distritos. Un caso de autoengaño colectivo.

