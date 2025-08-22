Nuevas cuentas sueldo con intereses diarios: cuánto pagan por sólo tener saldo

El Banco Nación comenzó a pagar intereses sobre los saldos de las cuentas de los clientes. Luego de que las billeteras digitales impusieran esta herramienta en los últimos años, el banco más grande del país decidió seguir los pasos y aumentar los ingresos de sus usuarios a través del rendimiento que ofrecen los pesos en cuenta.

Actualmente, la remuneración ofrecida por el Banco Nación se encuentra entre las más altas del mercado, con una tasa nominal anual del 29%. Sin embargo, el tope por el saldo remunerado alcanza a los $2 millones. Por ejemplo, un cliente sueldo que tenga $2 millones a comienzos de mes, recibirá rendimientos diarios de $1589 y acumulará $48.333 en 30 días.

Los clientes no tendrán que hacer ningún trámite para obtener el beneficio. Solo con transferir fondos a la cuenta o activar rendimientos, comenzarán a percibir diariamente esta remuneración en la misma cuenta que reciben la acreditación del salario.

“Estas propuestas se enmarcan en la agresiva política comercial que viene desarrollando la institución para potenciar el segmento, bajo el concepto de ‘Mejorá tu sueldo, cóbralo en el Banco Nación’”, explicaron.

Banco Nacion, sede central. Rodrigo Nespolo

La decisión del banco llega en un momento de tasas de interés al alza, con el objetivo de quitarle atractivo al dólar.