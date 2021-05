Nuevas proyecciones: cuáles serán los sectores que recibirán los mayores aumentos de sueldo en 2021

Una nueva encuesta entre 381 compañías reveló que el aumento promedio que recibirán los trabajadores fuera de convenio en 2021 será del 43,2%, con algunos sectores que se destacan por subas superiores. Sin embargo, la evolución de la pandemia de Covid-19 y de la inflación podrían modificar los incrementos que se den en cada rubro.

La consulta fue realizada por la empresa Willis Towers Watson desde el 29 de abril al 10 de mayo y ubicó en el top 3 de sectores con mayores incrementos salariales a bancos y entidades financieras (48,8%), construcción (48,5%) y fintech (48%).

Consultada por el desempeño de la construcción, Marcela Angeli, directora de Talent & Rewards de Willis Towers Watson, dijo que sucede allí algo parecido a lo que había ocurrido con la industria automotriz en la anterior edición del estudio de marzo de 2021.

“La construcción fue uno de los sectores que quedó rezagado en 2020 por debajo de la inflación y pretende recuperar los puntos perdidos, pero eso dependerá de cómo siga evolucionando la inflación y la pandemia. Por sectores, el escenario puede ser distinto”, explicó. Los bancos ya dieron un 23% de aumento, la construcción, un 25,5% y las fintech, un 26%.

La industria metalúrgica (46%), las aseguradoras (45,4%), la logística y el transporte (45%), la industria automotriz (44,5%) y la alta tecnología (43,3%) serían en 2021 los otros sectores que den subas de sueldo mayores al promedio.

Del otro lado de la tabla se ubicarían el sector del turismo (32%) y el retail (33,5%) fuertemente golpeados por la pandemia.

En cuanto a posibles cambios en los ajustes salariales previstos para el resto del año, el 60% de las empresas consultadas dijo que podrían incrementarse, seguido de un 28% que no espera cambios, y un 12% que podría reducirlos.

Entre las razones por las que se podría modificar el presupuesto salarial actual aprobado, la principal fue un aceleramiento de la inflación (48%), tendencias de mercado (26%), impacto de la pandemia en los resultados del negocio (12%), acuerdos paritarios (9%) y otros (5%).

Con respecto a los gastos de teletrabajo, un 29% de las firmas dijo que reconoce los gastos de internet, pero un 50% no lo hace, mientras que un 21% lo analiza. Los gastos de electricidad no son reconocidos por un 74%, un 12% sí lo hace y un 14% lo tiene bajo análisis.

Consultadas acerca de si reconocen algún monto de dinero adicional para cubrir otros gastos incurridos por el trabajo remoto, un 80% dijo que no, un 11% que lo analiza y un 9% que sí lo hace.

En este sentido, Angeli dijo que la ley de teletrabajo es muy taxativa respecto al personal dentro de convenio, mientras que es ambigua respecto del personal no agremiado.

“La mitad de los abogados dice que ya está en funcionamiento y la otra mitad que no, entonces las organizaciones están con que no está en funcionamiento y por eso no están pagando. Creo que los porcentajes van a ir creciendo y del no van a pasar al sí, pero dependerá de cómo avance la pandemia. Mientras sigamos en emergencia, las compañías siguen creyendo que no está vigente”, cerró.