Nuevos términos financieros que debés conocer

3 de noviembre de 2020 • 03:38

¿Cuánto cambió tu vida social en la última década? ¿Y tu vida profesional? Seguramente muchísimo. Ni hablar de marzo a esta parte como consecuencia de la pandemia. Sucede que la tecnología avanza a pasos agigantados y transforma nuestra cotidianeidad.

Lo mismo que le pasa a tu vida social y laboral sucede en el campo de las finanzas, como lo venimos estudiando en esta columna desde hace casi una década, donde muchas veces hacemos foco en la irrupción de las fintech y los criptoactivos.

En la columna de hoy, detallaremos los términos tecnológicos que debés conocer para manejarte en jungla financiera. Son palabras que escucharás cada vez con mayor frecuencia. Notarás que algunos son viejos términos resignificados.

¡Comencemos!

Airdrop: La traducción al español es algo así como "entrega aérea", pero en este contexto preferimos tomarlo como "caído del cielo". Se utiliza en el mundo de los criptoactivos para señalar acciones de marketing que llevan a adelante los Exchanges, que son una suerte de casas de cambio y sociedades de Bolsa cripto. Los Exchanges acreditan a sus clientes tokens o criptomonedas como el Bitcoin y el Ethereum a cambio de que los clientes realicen acciones de marketing para esos Exchanges en redes sociales, inviten amigos a operar, etc. A veces, incluso, los clientes reciben Airdrops por el simple hecho de utilizar los servicios de los Exchanges.

Los principales objetivos que buscan quienes realizan Airdrops consisten en captar la atención de los medios de comunicación y de las personas. También, en distribuir criptomonedas en gran cantidad de personas para que comiencen a operarlas (venderlas y comprarlas) y generen transacciones que le den razón de ser a esas cripto.

¿Cómo podemos recibir Airdrops en nuestra cuenta? Básicamente, uniéndonos a las redes sociales de determinados criptoactivos, realizando publicaciones para resaltar sus proyectos o realizando otro tipo de tareas específicas. En este sitio encontrarás más información al respecto: https://airdrops.io/

Coin Burn: En español significa "quema de monedas". Lo utilizan algunos emisores de cripto tokens para sacar de circulación parte de los criptoactivos emitidos que forman parte de sus tenencias, no de los particulares. La meta es reducir el volumen existente y achicar la oferta, a fin de lograr que la demanda constante de ese bien ahora más escaso eleve su precio y le dé mejor prensa. Por ejemplo, el Exchange Binance posee tokens que cotizan como criptoactivos y cuyo precio varía en función de las expectativas de ganancias de la empresa (como si fuese una acción bursátil), pero además otorga derechos y beneficios a sus poseedores, como menores comisiones para operar en el Exchange.

Binance realiza procesos de quemado de sus tokens (burn) cada trimestre mediante el uso de contratos inteligentes que se encuentran programados para funcionar hasta que se hayan quemado 100 millones de tokens (a un precio actual de 30 dólares por token serían 3.000 millones de dólares) o el 50% del total de tokens alguna vez emitidos, que son 200 millones.

En principio, las quemas benefician a los tenedores de estas cripto, puesto que alientan el alza de sus precios a largo plazo. Son procedimientos diametralmente opuestos a los que realizan las empresas que les pagan dividendos a sus accionistas mediante nuevas emisiones de acciones, maniobras que terminan licuando el precio de los papeles.

Fork: Su traducción en el lenguaje de la programación es bifurcación. En el mundo cripto tiene lugar cuando se crean dos grupos dentro de una misma comunidad. Uno de esos grupos se mantiene sin cambios y el otro, que comparte el origen del primero, toma un nuevo camino con una nueva criptomoneda. Un ejemplo claro es el del grupo liderado por el inversor Roger Keith Ver, que, perteneciendo a la comunidad Bitcoin, creó Bitcoin Cash, cuyo valor de mercado hoy ronda los 5.000 millones de dólares, lo que la convierte en la quinta criptomoneda más importante del mundo.

Los tenedores del criptoactivo que realiza el Fork se benefician al recibir de manera gratuita la criptomoneda naciente en un monto determinado. En el caso de Bitcoin y Bitcoin Cash, cada tenedor de Bitcoin recibió un Bitcoin Cash al momento de la bifurcación.

DeFi: Sus siglas hacen alusión al nacimiento de las Finanzas Descentralizadas, que son posibles gracias a la aparición de la blockchain y los contratos inteligentes. Mediante su utilización se evita a los intermediarios permitiendo que el inversor y el colocador de cripto negocien directamente en una plataforma de manera descentralizada, sin un ente central que los regule. La seguridad, la confianza y la privacidad de los oferentes y demandantes de capital están garantizados por la programación de contratos inteligentes, donde las DAO (organizaciones autónomas descentralizadas) son las grandes protagonistas.

Para tener una idea del presente, pero sobre todo del futuro disruptivo que tienen las DeFi en las finanzas globales, basta con ver el chart de su evolución en volumen inmovilizado (locked) en estas plataformas durante 2020: a comienzos de año era de 662 millones de dólares y actualmente llega a los 11.000 millones de dólares.

Conclusión

Imagino que más de un lector pensará que la terminología que hoy abordamos resulta muy interesante, pero está fuera de su alcance por falta de conocimientos y recursos, con lo que no tendría mucho sentido profundizar en la materia. Pensar así es un error: pocas cosas son más inclusivas que los criptoactivos. No existe un monto mínimo para operar y no se requieren cuentas bancarias ni trámites de apertura. Basta con tener un celular y conexión a Internet para incursionar en el nuevo mundo financiero.

Recuerdo cuando aprendí a utilizar el mail o realizar compras online. Lo que hoy es costumbre parecía difícil entonces. Algo similar ocurrirá con la revolución tecnológica de las finanzas. En lugar de evitarlas, lo mejor es ir conociéndolas desde temprano.

