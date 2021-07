Organizan una protesta contra la gestión de La Cámpora en un ente durante una visita de Kicillof

En medio de una visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para la entrega de viviendas, productores autoconvocados del Valle de Río Colorado realizarán mañana por la mañana una protesta por lo que consideran un desmanejo de fondos que ellos aportan en un organismo encargado del control hídrico en la zona -actualmente en crisis-, que es administrado por La Cámpora.

“¡Basta de Corrupción! Nos concentramos en la Shell de Pedro Luro miércoles 7 a las 9 de la mañana. Salvemos la zona; unidos somos más”, reza el flyer que vuela entre los grupos de regantes de la zona. Los productores rurales exigen la intervención de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (Corfo) gestionado hoy por Ramiro Vergara, hombre del Frente de Todos en la zona. Piden además la designación de una “comisión normalizadora” en el ente, entre otras cosas.

Vergara fue denunciado penalmente por el Consorcio Hidráulico (CH) –entidad que agrupa a los productores privados- por “malversación de fondos” tras negarse a brindar información sobre el uso de los fondos que administra Corfo (que superan los $200 millones) y por las diferencias que supuestamente surgieron de un presupuesto subejecutado luego de un escándalo con facturas truchas de una gestión anterior.

La semana pasada, los productores rurales de la zona realizaron un “camionetazo” masivo contra la gestión de Vergara en Corfo. Los regantes afirman que La Cámpora quiere usar los fondos que ellos aportan al ente público para el desarrollo de la zona como “caja política”. Desde Corfo negaron siempre que existiera una “caja” y aseguraron que el presupuesto es transparente. “Acá no hay corrupción, somos una administración transparente”, declaró justamente Vergara al portal y radio Infoluro.com.

Ramiro Vergara, el administrador de Corfo, en una reunión de militantes del Frente de Todos. El administrador es el tercero en la columna del medio desde arriba hacia abajo. CORFO

“La convocatoria a decir basta de corrupción no es acertada, no es constructiva y claramente hay un ataque en contra de la institución, esto no lo veo bien desde el punto de vista del dialogo. La realidad es que no hay corrupción en nuestra administración”, afirmó el administrador de Corfo a ese medio local.

La fecha elegida por los productores no es antojadiza. Kicillof llegará a Carmen de Patagones para hacer entrega de doce viviendas. Por ahora, la protesta es sólo una concentración, dijeron los autoconvocados, pese a que nadie descartaba –en medio de ánimos cada vez más caldeados- un corte de la ruta 3.

Según supo LA NACION, La presidenta del CH, Gabriela Ciccone, mantuvo un diálogo con el ministro de la Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, para intentar calmar las aguas, pero, tras la conversación, no hubo avances ni definiciones sobre posibles soluciones para el conflicto. Cerca del intendente de Patagones, José Zara, afirmaron se buscará acercar al gobernador la problemática aprovechando su visita. El intendente y las autoridades de Carbap hablaron con Rodríguez. Por ahora, no hubo respuestas.

“No hay intención de dialogar. Acá hay un plan para destruir a los productores privados. No tienen ganas ni saben cómo solucionar esto. Nos encontraremos en la ruta. Esto va a caer muy mal”, afirmó, enojado, uno de los autoconvocados consultado por este medio.

LA NACION relató el conflicto a comienzos de mes pasado. Al desembarco de La Cámpora en Corfo antecedió una denuncia a la gestión previa en la Justicia por la aparición de facturas truchas usadas supuestamente para el desvío de fondos. El delito es investigado por la UFIJ 10 de Bahía Blanca. En diciembre pasado, el fiscal Gustavo Zorzano allanó Corfo y secuestró documentación, luego de una denuncia anónima por email que señalaba que se le había pagado a una fotógrafa una factura por el arreglo de un puente de la zona.

Tras la renuncia de esa gestión recaló La Cámpora en el organismo de la mano de Vergara, que ya fue denunciado penalmente por supuesta “por violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, retención indebida de documentos y encubrimiento”.

Las diferencias en la gestión presupuestaria son de $20 millones, según los denunciantes, pero -sin información oficial- creen que podría ser más (el presupuesto llegó a los $225 millones). Los productores aseguran que se quiere hacer uso político de los fondos que son aportados en un 80% por los regantes privados de la zona y que actualmente atraviesa una crisis hídrica.