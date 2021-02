Para el economista la clase media se encuentra aprisionada por los impuestos y está al límite de la rebelión fiscal Fuente: Archivo

El economista Orlando Ferreres se refirió a la superposición impositiva que aqueja a la clase media del país y consideró que con pocos impuestos se puede hacer funcionar la economía.

En una entrevista con LN+, Ferreres opinó que la presión fiscal en la Argentina es "asfixiante" y que la gente se encuentra al límite de no poder pagar y que se genere una rebelión fiscal.

"Hay muchos impuestos y muy dispersos. Además agregaron el de las grandes fortunas que vino a complicar las cosas. La Argentina ya no puede absorber más impuestos, está agotada. Es muy alta la cantidad que hay entre nacionales, provinciales y municipales. Se suman cientos de impuestos cuando con cuatro o cinco alcanzaría" dijo el economista.

Para Ferreres está situación está "aflojando a la clase media", la cual se siente aprisionada por la superposición impositiva. "El dinero va a parar a las clases menos pudientes pero afecta a la clase media", opinó.

El economista consideró que el problema mayor será el no pago de impuestos cuando la gente llegue a un límite. "Puede haber una rebelión fiscal por falta de pago. No por voluntad de la gente sino por no tener más remedio. Esperemos que no suceda este año pero está muy complicado. Es asfixiante la presión impositiva que hay", dijo.

Según Ferreres se debería reformular la cantidad de impuestos que gravan a los contribuyentes y dejar unos pocos con los que alcanzaría para que la economía funcione. Entre los que dejaría están el impuesto impuesto al IVA, a las ganancias y a las ganancias especiales, a las patentes y la propiedad inmueble.

Aumento de la nafta y tarifas

El economista también se refirió al tercer aumento de los combustibles en lo que va del año que acumuló un 25% desde agosto pasado cuando se descongeló el precio.

"Viene acompañando el tipo de cambio y otras variables de costo, por lo que mantiene una tendencia adecuada", dijo y consideró que el aumento es necesario para desarrollar Vaca Muerta. "Si no hay buena venta de combustibles no va haber atractivo para hacer inversiones. Por ahora invierten algunas empresas, pero otras están viendo qué sucede con el precio de los combustibles. Falta ahora ver el aumento del gasoil y del gas natural y de la electricidad, sobre todo con el cambio de dueños en Edenor que provocó una situación que habrá que analizar para reflotar los precios", agregó

En cuanto a las tarifas, para Ferreres el Gobierno tiene dos alternativas. subirlas o aportar más subsidios a las empresas de energía. "Pero no las dos en simultáneo porque traen un problema serio desde el punto de vista de la inflación o fiscal. Habrá que elegir entre una o la otra, pero no las dos juntas", dijo.

Por último se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "Seguimos estando bien con el fondo hasta que lleguemos a la fórmula final del acuerdo. Es un año fundamental por las elecciones y a Martín Guzmán desde el instituto Patria le dijeron que no puede subir las tarifas más de un 9%, por lo que plantear un programa con el fondo con ese ajuste fiscal no tiene sentido", expresó.

En cuanto al precio de la soja consideró que su valor por encima de los US$500 la tonelada ayudará al Gobierno a poder "sostener la situación económica un poco más".

