El Gobierno definió las fechas para inscribirse a las Becas Progresar y cuál será el monto

Por medio de la Resolución 172/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, abrió la convocatoria para inscribirse a las Becas Progresar, indicó cuáles serán las fechas para anotarse y anunció de cuánto será el monto que se otorgará.

Según el documento que lleva la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell, la primera convocatoria se realizará desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril para la línea “Finalización de la educación obligatoria”, desde el 6 al 30 de abril para “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería”, y desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre para “Formación Profesional”.

El Poder Ejecutivo indicó que el monto a entregar será de 35 mil pesos para todas las líneas. De esta manera, se mantiene el mismo valor que el Gobierno había fijado en marzo del año pasado para todo 2025. El pago se efectuará en la cuenta bancaria o billetera virtual informada en la inscripción.

Para solicitar la beca, los ingresos mensuales más los del grupo familiar deben ser menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la ley 13.478.

Las Becas Progresar fueron creadas como un estímulo para que los beneficiarios puedan finalizar sus estudios en curso, se cobra cada mes, pero una parte de su importe es retenido hasta fin de año. Además llega de manera directa a cada destinatario y está vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

Hay tres líneas de acción: Progresar Obligatorio (dirigido a estudiantes que deben completar su educación primaria y secundaria), Progresar Superior (orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, universitarias y Progresar Enfermería) y Progresar Trabajo (diseñada para quienes buscan adquirir un oficio o formarse profesionalmente).

El monto de Becas Progresar se mantendrá

Cuáles serán las fechas para inscribirse

Finalización de la educación obligatoria : desde el 27 de marzo hasta el 14 de abril.

: desde el 27 de marzo hasta el 14 de abril. Fomento de la educación superior y Progresar Enfermería : desde el 6 al 30 de abril.

: desde el 6 al 30 de abril. Formación Profesional: desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

A quiénes están destinadas las Becas Progresar

Los interesados en acceder a las Becas Progresar deben contar con una serie de requisitos, tal como figura en el sitio oficial: