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Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 26 de marzo
Ayer, la divisa oficial cerró a $1400 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1415 para la misma operación
Ayer, la divisa oficial cerró a $1400 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1415 para la misma operación
Compra$1350,00Venta$1400,00
Compra$1400,00Venta$1420,00
Venta$1820,0
Venta$1456,04
Venta$1414,06
Venta$1378,50
Compra$1545,00Venta$1645,00
La divisa minorista cerró el miércoles a $1350 para la compra y a $1400 para la venta.