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Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 26 de marzo

Ayer, la divisa oficial cerró a $1400 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1415 para la misma operación

Dólar: a cuánto cotiza hoy
Dólar: a cuánto cotiza hoyAníbal Greco

Cotización del dólar de hoy

¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes?

La divisa minorista cerró el miércoles a $1350 para la compra y a $1400 para la venta.

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