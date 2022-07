Para el Financial Times, la Argentina recurre a los dólares ilegales a medida que la crisis empeora

El periódico de origen británico Financial Times alertó sobre la crisis cambiaria que se vive en el país, la posibilidad de que no se cumplan los objetivos del acuerdo al que se llegó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acerca de la preocupación de que el Gobierno no llegue a finalizar su mandato.

“La confianza se está evaporando”, sostiene el artículo publicado hoy, firmado por los periodistas Lucinda Elliott y Michael Stott. En esa nota, el medio relata que el viernes el dólar blue llegó a $337, con lo que subió un 15% en solo una semana, mientras que la brecha cambiaria con la cotización oficial está en un 150%, un nivel que no se veía desde la hiperinflación de 1989-1990.

“El presidente Alberto Fernández ha descartado la posibilidad de una devaluación. Sin embargo, muchos argentinos y economistas de bancos temen que las cosas empeoren bastante antes de mejorar”, afirma y agrega que la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía aumentó la preocupación en torno a la habilidad del gobierno, que es “débil” e “impopular” de lidiar con una situación que se deteriora rápidamente.

En cuanto al ascenso de Silvina Batakis en la cartera económica dijo que el FMI la recibió bien, pero que los eventos en curso la podrían dejar en posición adelantada “por no tener la influencia política para recortar los subsidios energéticos y la emisión al igual que su antecesor”.

Por otro lado, hizo mención de la esperada inflación anual en torno al 90%, las reservas netas del Banco Central en torno a los US$2400 millones y los bonos del canje de deuda que están cotizando otra vez en un terreno afligido.

Sobre los objetivos del acuerdo con el Fondo dijo que, “si bien la Argentina se limitó a emitir $765.000 millones al año para financiar su déficit, el Banco Central ya lleva impresos $630.000 millones”, y que la reducción del déficit fiscal antes del pago de intereses de deuda del 3% del PBI al 2,5% este año también parece difícil de cumplir con los subsidios energéticos siendo casi el doble en 12 meses.

Finalmente, describió que, “encima de una economía que se deteriora, está la conflictiva política argentina de cara a las elecciones presidencial del año que viene que los peronistas probablemente pierdan”. En este punto, citó a Ignacio Labaqui, analista senior en Medley Global Advisors en Buenos Aires, quien dijo que “el riesgo de una ruptura del Gobierno no es despreciable en el país dado el desarrollo de la crisis económica”. “La habilidad del gobierno de completar el actual mandato es una preocupación”, sumó.

La semana pasada el Financial Times había realizado un duro editorial sobre el país criticando también al Fondo Monetario Internacional porque “falló al no imponer condiciones más duras” al momento de renegociar el último programa en marzo.

El FMI, dice el periódico, es “el villano eterno de la política argentina” que “intentó esta vez presentarse como un socio colaborador del defaulteador serial, en vez de ser un sacerdote de la austeridad”. “El resultado, de todas maneras, es que el 22° programa del FMI con la Argentina, descripto como ‘pragmático y realista’ en marzo, ya está en problemas”.

“Frente a un gobierno débil, empeñado en un populismo peronista y políticas económicas fallidas, el Fondo debería haber insistido en metas más duras para inspirar confianza en los mercados y la inversión. Antes que parches, lo que la Argentina necesita es un poco de amor duro”, concluyó.