Para los analistas, Massa deberá demostrar con hechos su “capital político” para tranquilizar la economía

Pese a que Sergio Massa llega al Ministerio de Economía con el capital político que sus dos antecesores no tenían, los analistas económicos advierten igual que será importante mostrar señales claras de un plan económico desde el inicio, sino la “euforia” que pueda llegar a generar su figura al frente del Palacio de Hacienda será efímera.

En un contexto de altísima incertidumbre, reflejado en los desequilibrios económicos de la brecha cambiaria y la inflación, Massa deberá avanzar en un recorte del gasto para frenar el aumento del déficit fiscal, que se volvió imposible de financiar con recaudación, emisión monetaria y deuda. El poderío de su capital político radicará en qué áreas podrá imponerse. La lupa está puesta en Energía (el principal gasto del Estado a través de los subsidios), obra pública y transferencias a las provincias.

“Es muy importante coordinar todas las funciones y especialmente poder tener control del gasto”, dice la economista Diana Mondino. “Queda también a la vista que no se puede intentar controlar toda la actividad privada, como es la intención actualmente, sino que simplemente se deben establecer reglas claras. Será muy importante ver quiénes son secretarios de Energía y Finanzas, dos áreas claves. Hay ministerios que también tienen un elevado nivel de gasto e injerencia en la actividad económica que, esperemos, deberán reorganizar sus actividades y establecer criterios de eficiencia y equidad”, agregó la analista de la Universidad del Cema.

Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas y director de Econviews, señala que la llegada de Massa es un intento de “redinamizar el Gobierno, que está corriendo detrás de todo”. Y analiza: “Como superministro tendrá muchos desafíos, que hay que ver cómo los enfrentará, porque no es posible que se solucionen mágicamente, solo con el cambio de ministro. Estos días subieron las tasas de interés después de mucho tiempo, que es una buena medida, pero no es sencillo reducir la brecha cambiaria, la inflación y el déficit fiscal. Hay que ver qué equipo tiene y qué plan presenta, y será importante saber cómo bajará el gasto, mientras están Cristina Kirchner y la Cámpora resistiéndose a todo”.

Para Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, el anuncio de Massa como ministro de Economía fue “bastante desprolijo”, y se dio en medio de una reorganización, donde todavía no se conoce el cambio de enfoque.

“Creo que la medida de suba fuerte de tasas de interés va a primar en el corto plazo [como buena noticia en el mercado]. Luego, hay que ver si descomprimen las tasas implícitas en futuros, y para la señal política, hay que ver cuál es el plan, si lo hay, y cómo se posiciona el kirchnerismo y los gobernadores. Parece haber una disputa ahí por cómo se distribuyen los costos del hipotético ajuste. Batakis intentó pasarle parte a los gobernadores, que no le fueron a la reunión y luego salieron a respaldar a Massa en buena parte”, agregó el analista.

María Castiglioni Cotter, directora en C&T Asesores Económicos, por su parte, destaca que Massa forma parte del Gobierno desde el inicio de la coalición y le podría dar más centralidad al manejo de la economía. “Pero la clave es poder lanzar un plan económico y de estabilización que sea creíble y sostenible en el tiempo. También que ese plan económico sea abordado y apoyado por toda la coalición gobernante, que genere confianza y que ataque el problema más importante, que es el déficit fiscal. Si esto no se hace, más allá de que pueda arrancar con eso, no se podrá sostener, porque los desequilibrios económicos son muy grandes y necesitan ser atacados en serio”, indicó, y señaló la falta de reservas del Banco Central, el exceso de pesos que hay en la economía, el atraso cambiario y la brecha.

“Todo tiene un mismo origen: el enorme déficit fiscal, financiado con emisión monetaria, con un mercado de deuda que no da más, exceso de pesos en la economía, restricciones y un cepo cada vez más endurecido. Creo que es la última jugada del Gobierno para intentar enderezar esta economía que está cada vez más complicada. Nada cambiará de fondo si no hay un plan económico respaldado y sostenido en el tiempo. Aun así, es difícil, porque en todos los planes de estabilización que tuvo la Argentina, los que han tenido éxito, contaron con mucho apoyo político, credibilidad, un shock de confianza, y fueron sostenidos en el tiempo. La mayoría han fracasado, y la debilidad política es un punto, el Presidente quedó muy desdibujado y todavía no sabemos cuál es el rol de la vicepresidenta en todo esto, que creemos que lo está aceptando por miedo a que todo colapse porque la situación es insostenible”, concluyó.