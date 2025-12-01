Paritaria UOM: cuánto cobra un obrero metalúrgico en diciembre de 2025

Los trabajadores metalúrgicos reciben en diciembre un nuevo aumento salarial, dado por el más reciente acuerdo entre la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y las empresas del sector, aunque resta su homologación formal.

Los metalúrgicos reciben incrementos hasta el mes de marzo de 2026 Archivo

Las negociaciones anticipan distintos porcentajes de aumento hasta marzo de 2026 y la entrega de sumas no remunerativas, cuyo valor varían según el mes del año.

Cuánto cobra un obrero metalúrgico en diciembre de 2025

Aunque resta la homologación de la Secretaría de Trabajo y la difusión oficial de la grilla salarial, el acuerdo preliminar incluye los siguientes incrementos mensuales:

Septiembre: 3,14% remunerativo

Octubre: $35.000 no remunerativos

Noviembre: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Diciembre: $35.000 no remunerativos

Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos

Fuentes del sindicato indicaron a LA NACION que, paulatinamente, “las sumas no remunerativas se irán incorporando al salario básico y que está previsto que en el mes de marzo se realice una revisión de los valores” y se reanuden las negociaciones para los ajustes de los meses siguientes.

A su vez, en el mes de diciembre los obreros metalúrgicos reciben el pago de la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) o aguinaldo, cuyo concepto corresponde al 50 por ciento de la mayor remuneración por el trabajador durante el semestre de julio a diciembre.

Cuándo se dieron los últimos aumentos

El último acuerdo firmado entre las partes se había producido en el mes de agosto, cuando la Secretaría de Trabajo de la Nación homologó un aumento del 1% y, entonces, el reajuste por el período llegaba a un acumulado de carácter remunerativo del 7,6%.

Tal como sucedió en las negociaciones previas, de las reuniones participaron la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (Uomra) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar (Fedehogar), la Cámara de la Pequeña y Median Industria Metalúrgica de la República Argentina (Camima), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y materiales afines (Caiama) y la Asociación de Fábricas Argentinas de componentes (Afac).

Los incrementos mensuales para los obreros metalúrgicos Simon Mayer - Shutterstock

Cuándo es la fecha de pago del aguinaldo de diciembre para los obreros metalúrgicos

En cuanto a las fechas de cobro, la ley establece plazos. La segunda cuota del aguinaldo de diciembre debe ser abonada a los trabajadores activos hasta el 18 de diciembre, fecha que en 2025 cae un jueves. Existe un margen extendido de hasta cuatro días hábiles adicionales para la liquidación, lo que significa que la fecha límite es el 24 de diciembre.

Para jubilados y pensionados, en cambio, el pago del aguinaldo se realiza en la misma fecha que su prestación principal. El calendario de cobros varía según nivel de ingresos y terminación del DNI, agrupándose en diferentes semanas del mes (segunda, tercera o cuarta). Para conocer la fecha, deben consultar el calendario que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difunde al inicio de cada mes, verificando según la prestación percibida.