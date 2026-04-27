Paro de La Bancaria en el BCRA: qué son los tesoros regionales y cómo puede impactar este lunes en los bancos

La medida de fuerza anunciada por La Asociación Bancaria para este lunes 27 de abril no es un paro general bancario ni implica el cierre de bancos. Se trata de una protesta de trabajadores de los llamados tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sectores encargados de custodiar, contar, almacenar y distribuir billetes hacia distintas entidades financieras del país.

Estas dependencias funcionan como nodos logísticos para el manejo de efectivo. Desde allí se abastece de dinero a bancos que necesitan reforzar cajeros automáticos, cubrir extracciones en sucursales o reponer billetes deteriorados. El conflicto surge por el cierre de parte de esas oficinas y el riesgo de pérdida de puestos de trabajo, según denunció la Asociación Bancaria.

¿Qué cambia para el público?

Las sucursales bancarias abrirán y atenderán normalmente, ya que el paro no involucra al personal comercial de bancos públicos ni privados. Tampoco deberían verse afectados los servicios digitales: homebanking, transferencias, pagos con tarjeta, billeteras virtuales y operaciones por canales electrónicos seguirán funcionando con normalidad.

Las sucursales bancarias abrirán y atenderán normalmente, ya que el paro no involucra al personal comercial de bancos públicos ni privados. Shutterstock - Shutterstock

¿Dónde podría sentirse?

El principal efecto potencial está vinculado al efectivo. En algunas ciudades podrían registrarse demoras en la reposición de cajeros automáticos o menor disponibilidad de billetes por ventanilla si alguna entidad necesita asistencia logística durante la jornada.

Sin embargo, fuentes oficiales relativizaron el impacto y señalaron que hoy el uso de efectivo es sensiblemente menor que años atrás, mientras que los bancos suelen operar con stock propio y previsiones para contingencias de corto plazo.

¿Qué conviene hacer?

Para quienes necesiten efectivo, la recomendación es anticipar extracciones o utilizar alternativas habilitadas, como retiro en supermercados, estaciones de servicio, farmacias y otros comercios con tarjeta de débito.

El gremio que conduce Sergio Palazzo advirtió además que, si no hay acuerdo con las autoridades del BCRA, podrían ampliarse las medidas en los próximos días.