Pequeños comercios. Se desacelera la caída en las ventas

Muchos comercios abren solo para el retiro de las compras online Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

Alfredo Sainz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2020 • 14:20

En medio del panorama desolador que vive la economía, el comercio minorista trajo una pequeña señal alentadora. En mayo las ventas de las pymes comerciales registraron una estrepitosa caída del 50,8% frente al mismo mes de 2019. La buena noticia, o mejor dicho la noticia no tan mala, es que la baja se desaceleró contra abril, que había cerrado con un derrumbe interanual del 57, 6 por ciento.

Los datos se desprenden del estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que precisó que apenas un 12% de los comercios relevados pudo escapar a las consecuencias de la pandemia y finalizar el mes en alza, y en muchos casos la baja llegó al 100%, es decir que no tuvieron ningún tipo de ingreso durante el tercer mes de la cuarentena.

"Hay fuerte preocupación en los negocios por la falta de ventas. La mayoría ya implementó la modalidad electrónica, algunos invirtieron en publicidad en redes, aun así, la salida es poca y no se cubren los gastos fijos. Además, hubo problemas con los proveedores y las entregas no están llegando a tiempo", explicaron en la entidad que reúne a las pequeñas y medianas empresas.

El rubro indumentaria es uno de los más golpeados por la pandemia Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

Los ramos con menos caídas interanuales en el mes fueron "alimentos y bebidas" (-14,8%), "farmacias" (-12,9%) y "ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción" (-35,5%). Los tres sectores, que fueron esenciales desde el inicio de la cuarentena, cayeron por debajo del promedio.

Por su parte, los rubros más golpeados fueron "perfumería y cosmética" (-55,3%), "ropa y artículos de deportivos" (-61,6%) y "librerías y jugueterías" (-64,1%).

"En mayo, nuevamente hubo mucha disparidad de ventas entre ramos, entre ciudades y entre comercios de un mismo sector según la política seguida frente a la cuarentena. Hubo negocios que cerraron al 100% y no vendieron nada, otros que se abocaron al e-commerce, algunos que abrieron con rangos horarios más largos y otros más cortos. Todos eso estuvo determinado por las medidas de cada ciudad frente a la pandemia y la presencia o no de casos de coronavirus", explicaron en CAME.