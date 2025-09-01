Plazo fijo: ¿cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días con las nuevas tasas de septiembre 2025?

Los argentinos que deseen constituir un plazo fijo en pesos para tener la posibilidad de obtener mayores rendimientos, dada la actualización de tasas que realizaron los bancos, deben saber con exactitud cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días con las nuevas tasas de septiembre 2025, ya sea a través de la opción digital o en sucursal.

La herramienta de inversión, en moneda local, por un período de 30 días, puede resultar atractiva para muchos inversores que deseen aumentar los rendimientos del dinero depositado en pesos en las distintas entidades bancarias, que ofrecen un porcentaje de ganancias específico, según el caso.

Es por ello que es útil contar con una referencia sobre los rendimientos bancarios para, por ejemplo, un plazo fijo a 30 días de $1.000.000.

Aquí es preciso consultar en detalle el porcentaje ofrecido para cada banco y compararlos para optar por la alternativa más conveniente, de acuerdo a las condiciones de cada entidad.

Cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días con las nuevas tasas de septiembre 2025

Como referencia, el sitio del BCRA ofrece una tabla comparativa para que el usuario pueda decidir en qué banco constituir su plazo fijo, ya que figuran los porcentajes de interés que maneja cada entidad. Estas varían entre el 35% y el 51%, según cada caso.

A continuación, un simulador para calcular cuánto dinero se puede ganar al invertir $1.000.000 en un plazo fijo en pesos a 30 días, con la más reciente actualización de porcentajes de tasas de interés:

Banco Nación: 47%: ganancias por $38.630

Banco Santander: 38%: ganancias por $31.233

Banco Galicia: 44%: ganancias por $36.164

Banco Provincia: 45%: ganancias por $36.986

BBVA: 51%: ganancias por $41.918

Banco Macro: 48%: ganancias por $39.452

Galicia Más

Credicoop: 47%: ganancias por $38.630

ICBC: 47,7%: ganancias por $39.205

Banco Ciudad: 35%: ganancias por $28.767

En el sitio oficial del Banco Central se puede consultar cuál es la tasa de interés de cada banco, de acuerdo a una extensa nómina de entidades que operan en el país.

Allí figura un listado conformado por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes.

Vale recordar que el BCRA dispuso el año pasado la desregulación de las tasas mínimas de interés para los depósitos fijos en pesos, por lo que el porcentaje de ganancias que obtiene el cliente queda a criterio de cada entidad bancaria.

¿De cuánto fue la inflación de julio?

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9% por ciento en julio.

La inflación de julio fue del 1,9%

De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de junio (1,6%). Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 17,3% en lo que va de 2025. En tanto, sumó 36,6% en los últimos 12 meses.