Tras las elecciones a gobernador de Corrientes, surge la pregunta cuándo se vota en otras provincias este año. Cabe recodar que el próximo domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas nacionales, por las cuales se elegirán a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025. Sin embargo, algunos distritos desdoblaron sus comicios locales de los nacionales, por lo cual sus electores deben acercarse a las urnas en otra fecha.

En lo que va del año, la ciudad de Buenos Aires, Salta, San Luis, Chaco, Jujuy, Misiones, Formosa, Santa Fe y Corrientes ya eligieron sus representantes a nivel provincial.

Calendario de elecciones 2025, provincia por provincia: cuándo se vota

En lo que queda del año, solo falta que la provincia de Buenos Aires realice sus comicios locales, que son un día diferenciado de las elecciones nacionales. La cita es el domingo 7 de septiembre y, en este caso, se eligen los representantes en el Poder Legislativo bonaerense. Esto incluye 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. En tanto, distintos distritos electorales definirán sus concejales y sus consejeros escolares. En ese sentido, los electores bonaerenses deberán acercarse una segunda vez a las urnas el próximo 26 de octubre para la votación nacional.

En esa misma fecha de octubre, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero llevarán a cabo sus elecciones locales de forma simultánea con las nacionales. En ese contexto, no solo se definirán sus diputados y/o senadores nacionales, sino que definirán sus autoridades provinciales:

Mendoza : se renuevan 24 bancas en la Cámara de Diputados y 19 del Senado provinciales. En tanto, se eligen cinco representantes mendocinos en la Cámara de Diputados.

: se renuevan 24 bancas en la Cámara de Diputados y 19 del Senado provinciales. En tanto, se eligen cinco representantes mendocinos en la Cámara de Diputados. Catamarca : se definen 21 bancas en la Cámara de Diputados y ocho del Senado de la provincia. A nivel nacional, se renuevan tres asientos en la Cámara de Diputados.

: se definen 21 bancas en la Cámara de Diputados y ocho del Senado de la provincia. A nivel nacional, se renuevan tres asientos en la Cámara de Diputados. La Rioja : este año se definen en siete de los 18 departamentos de la provincia las 18 bancas que se renuevan en la Legislatura. En tanto, se determinan dos bancas en la Cámara de Diputados Nacional.

: este año se definen en siete de los 18 departamentos de la provincia las 18 bancas que se renuevan en la Legislatura. En tanto, se determinan dos bancas en la Cámara de Diputados Nacional. Santiago del Estero : la provincia elige este año gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, comisionados municipales y algunas intendencias se realizarán en coincidencia con las elecciones nacionales legislativas. A nivel nacional, se definen tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados.

En las elecciones nacionales de este año, se aplicará la Boleta Única Papel (BUP), que reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

En primer lugar, es necesario tener en claro que cada elector vota para elegir diputados nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y senadores nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Por lo tanto, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción.

En la columna, de forma vertical, aparecen los partidos políticos; y en las filas, de manera horizontal, figuran las categorías de cargos.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

