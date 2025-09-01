Cuál es el monto del Programa Acompañamiento Social en septiembre de 2025

Los titulares del Programa Acompañamiento Social (PAS), una de las líneas en al que se dividió el exPotenciar Trabajo, reciben en septiembre el mismo monto que el mes previo, dado que esta ayuda estatal no se actualiza de manera mensual.

El Programa de Acompañamiento Social se mantiene en $78.000 Shutterstock

De acuerdo a lo que confirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, los beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social verán acreditado en sus cuentas $78.000 y ese es el monto correspondiente al noveno mes del año, por lo que no hay reajustes del valor respecto de los meses previos.

Esta cifra se liquida en el quinto día hábil de cada mes, y en septiembre coincide con el viernes 5 de septiembre.

El programa de Acompañamiento Social es una herramienta de asistencia destinada a las personas de más de 50 años o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18 años. Debido a que es una de las prestaciones estatales que se actualiza de manera discrecional, un cambio de valor se dará únicamente cuando el Gobierno anuncie un incremento específico.

De cuánto es el monto del Programa Acompañamiento Social en septiembre de 2025

Programa de Acompañamiento Social: $78.000

Fecha de cobro: viernes 5 de septiembre

El Programa de Acompañamiento Social se acredita el viernes 5 de septiembre

Cómo saber si cobro el programa de Acompañamiento Social

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

Qué trámite hay que hacer para recibir el Programa de Acompañamiento Social

El sitio oficial del Ministerio de Capital Humano explica que quienes ya formaban parte de Potenciar Trabajo no necesitan realizar ningún proceso de empadronamiento. Son asignados al programa Volver al Trabajo o a Acompañamiento Social, según corresponda. Por lo que no es necesaria ninguna gestión específica para este beneficio.

Además, el Programa de Acompañamiento Social es compatible siempre que los trabajadores, que posean empleo formal registrado bajo relación de dependencia, tengan una remuneración bruta mensual inferior al valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En tanto, para consultar información sobre la vigencia y el cobro del programa es posible hacerlo mediante la plataforma Mi Argentina. Allí, ingresando los datos personales, se podrá acceder a la información detallada sobre estado y fecha de cobro de esta prestación.

Cuáles son los cursos y capacitaciones disponibles para titulares de Acompañamiento Social

Los beneficiarios de Acompañamiento Social tienen acceso a distintas posibilidades de capacitación o asistencia para trámites como las que figuran a continuación:

Talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos.

Capacitaciones para impulsar emprendimientos socioproductivos.

Asesoramiento para jubilarse.

Ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada.