Cuál es el monto del Programa Acompañamiento Social en septiembre de 2025
Esta herramienta de asistencia estatal es similar a los meses anteriores; cuál es la fecha exacta de acreditación
- 3 minutos de lectura'
Los titulares del Programa Acompañamiento Social (PAS), una de las líneas en al que se dividió el exPotenciar Trabajo, reciben en septiembre el mismo monto que el mes previo, dado que esta ayuda estatal no se actualiza de manera mensual.
De acuerdo a lo que confirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, los beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social verán acreditado en sus cuentas $78.000 y ese es el monto correspondiente al noveno mes del año, por lo que no hay reajustes del valor respecto de los meses previos.
Esta cifra se liquida en el quinto día hábil de cada mes, y en septiembre coincide con el viernes 5 de septiembre.
El programa de Acompañamiento Social es una herramienta de asistencia destinada a las personas de más de 50 años o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18 años. Debido a que es una de las prestaciones estatales que se actualiza de manera discrecional, un cambio de valor se dará únicamente cuando el Gobierno anuncie un incremento específico.
De cuánto es el monto del Programa Acompañamiento Social en septiembre de 2025
- Programa de Acompañamiento Social: $78.000
- Fecha de cobro: viernes 5 de septiembre
Cómo saber si cobro el programa de Acompañamiento Social
Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que:
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES.
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
Qué trámite hay que hacer para recibir el Programa de Acompañamiento Social
El sitio oficial del Ministerio de Capital Humano explica que quienes ya formaban parte de Potenciar Trabajo no necesitan realizar ningún proceso de empadronamiento. Son asignados al programa Volver al Trabajo o a Acompañamiento Social, según corresponda. Por lo que no es necesaria ninguna gestión específica para este beneficio.
Además, el Programa de Acompañamiento Social es compatible siempre que los trabajadores, que posean empleo formal registrado bajo relación de dependencia, tengan una remuneración bruta mensual inferior al valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
En tanto, para consultar información sobre la vigencia y el cobro del programa es posible hacerlo mediante la plataforma Mi Argentina. Allí, ingresando los datos personales, se podrá acceder a la información detallada sobre estado y fecha de cobro de esta prestación.
Cuáles son los cursos y capacitaciones disponibles para titulares de Acompañamiento Social
Los beneficiarios de Acompañamiento Social tienen acceso a distintas posibilidades de capacitación o asistencia para trámites como las que figuran a continuación:
- Talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos.
- Capacitaciones para impulsar emprendimientos socioproductivos.
- Asesoramiento para jubilarse.
- Ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada.