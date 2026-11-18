PNC de Anses: cuál es el monto de las Pensiones No Contributivas en diciembre de 2026 con el bono, el aguinaldo y el aumento
Las pensiones aumentan un 2,17%; cuáles son las cifras con el bono y la segunda cuota del aguinaldo
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Los titulares de las PNC (Pensiones No Contributivas) que reparte la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en diciembre un reajuste del 2,17%, por lo que rigen nuevos valores para esta prestación. Además, continúa el pago del bono para los haberes mínimos y se añade la liquidación de la segunda cuota del aguinaldo.
En el último mes del año, las PNC reciben un incremento del 2,17%,en concordancia con el aumento de precios registrado en octubre, que fue del 2,2%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en diciembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos, y el pago del aguinaldo:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Aguinaldo
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$453.796,69
$70.000
$226.898,34
$750.695,03
Jubilación máxima
$3.053.622,05
-
$1.526.811,02
$4.650.433,07
PUAM
$363.037,35
$70.000
$181.518,65
$614.556
PNC (Invalidez/Vejez)
$317.657,68
$70.000
$158.828,84
$546.486,52
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Quiénes cobran el bono previsional de diciembre
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $523.796,69.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.