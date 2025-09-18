La sociedad de bolsa Balanz notificó ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que sus resultados financieros al 30 de junio de 2025 arrojaron una pérdida que supera el 15% de su patrimonio neto. Se trata de una de las más importantes del mercado.

La empresa no es la única en esta situación. Napoli Inversiones S.A. también había enviado una notificación hace tres días por una pérdida del 53%.

Fuentes del mercado aseguran que la mayor parte de las denominadas Alyc están en una situación similar.

De acuerdo con especialistas en regulación, cuando entidades con Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) registran una pérdida equivalente al 15% de su patrimonio neto, deben notificarlo mediante un hecho relevante a la CNV. Sin embargo, esa situación no implica necesariamente que incumplan el requisito mínimo de patrimonio neto para operar, que actualmente equivaldría a 470.350 UVA, o $747 millones.

Javier Milei en la Bolsa de Comercio. El mercado revirtió este año la tendencia de 2024

“Estamos todas en la misma. Por la caída de los bonos, varias sociedades de bolsa redujeron su patrimonio neto. Todas están entre un 30 y un 40% abajo, pero el año pasado el resultado fue un 2500% arriba”, dijo el titular de una de las compañías que reconoció estar afectada. Un ejemplo: es como si su patrimonio hubiese pasado de US$1 millón a US$40 millones en 2024 y de ahí, cayer a US$32 millones.

En tanto, fuentes de CNV coincidieron en que hay muchas sociedades de bolsa que han perdido dinero como consecuencia de la caída de precios del mercado y que hay que ver caso por caso para corroborar si alguna queda debajo del patrimonio neto mínimo.

En lo que va de 2025, el índice S&P Merval, que agrupa las acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires, se desplomó 48% en dólares.

Por otro lado, los bonos soberanos argentinos cayeron un 35%, mientras que el riesgo país se disparó por encima de los 1300 puntos básicos, el nivel más alto en un año. Estas bajas se atribuyen a la creciente incertidumbre política y económica, especialmente tras los recientes reveses legislativos del gobierno, que generaron dudas sobre la sostenibilidad del programa económico y fiscal del oficialismo.

Noticia en desarrollo