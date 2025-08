Por qué bajó hasta un 30% el precio del asado en la Patagonia

En supermercados del Alto Valle rionegrino y Neuquén, el precio del asado experimenta una baja de hasta el 30% desde fines de junio. Este cambio responde a una medida del gobierno nacional que flexibiliza la barrera sanitaria del río Colorado. Productores patagónicos expresan su preocupación por los posibles riesgos sanitarios y la calidad de la carne proveniente de zonas con vacunación contra la aftosa.

El precio del asado bajó en la Patagonia tras la flexibilización de la barrera sanitaria EFE

¿Por qué el asado es más barato en la Patagonia?

La principal razón detrás de la baja de precios del asado en la Patagonia es la flexibilización de la barrera sanitaria del río Colorado. Esta medida, implementada a fines de junio, permite el ingreso de cortes de carne con hueso plano, como el asado, desde zonas libres de aftosa que sí vacunan contra la enfermedad. Esta apertura generó un aumento en la oferta de carne, lo que se tradujo en una reducción de hasta el 30% en el precio en supermercados del Alto Valle rionegrino y Neuquén.

La barrera sanitaria del río Colorado es una línea divisoria que históricamente protegió a la Patagonia de enfermedades como la fiebre aftosa. Al sur de esta barrera, la región se mantuvo libre de aftosa sin vacunación, lo que le valió un estatus sanitario privilegiado y acceso a mercados internacionales exigentes. La flexibilización de esta barrera implica permitir el ingreso de productos de zonas donde sí se vacuna contra la aftosa, lo que generó preocupación entre los productores patagónicos.

La barrera sanitaria del río Colorado es una línea divisoria que históricamente protegió a la Patagonia de enfermedades Shutterstock

La postura de los productores y la respuesta del gobierno

Los productores patagónicos se oponen a la flexibilización de la barrera sanitaria. Argumentan que esta medida pone en riesgo el estatus sanitario de la región. Temen que el ingreso de carne de zonas con vacunación contra la aftosa pueda introducir la enfermedad en la Patagonia, lo que tendría graves consecuencias para la producción ganadera y la exportación.

Roberto Gutiérrez, presidente de la Rural de General Conesa y miembro de la Federación de Sociedades Rurales rionegrina, expresó: “No esperábamos otra cosa, lamentablemente. La semana que viene nos juntaremos en la Rural de Río Negro, para evaluar acciones. Y nos mantenemos expectantes sobre qué resuelven los otros jueces: se presentaron recursos de amparo en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”. Además, añadió: “Como bloque patagónico, estamos esperando que [María Beatriz] Pilu Giraudo, la nueva presidenta de Senasa, se acomode en el puesto para pedir una audiencia lo antes posible para conversar con ella. Sabemos que conoce la zona, así que es fundamental que nos juntemos”.

Productores patagónicos expresan su preocupación por la flexibilización de la barrera sanitaria y sus posibles efectos en la calidad de la carne Lugares

Desde el Gobierno, se argumenta que la flexibilización de la barrera sanitaria busca aumentar la oferta de carne y bajar los precios para los consumidores. Aseguran que la medida no compromete los estándares sanitarios de la región y que se mantendrán los controles necesarios para evitar la introducción de enfermedades.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro confirmaron que el precio de la carne bajó, aunque solo en el caso de las planchas de asado. “Era sabido que eso iba a ocurrir, ya que es un excedente de exportación. Pero en el resto se mantiene todo igual”, confiaron. Desde el Gobierno puntualizaron que uno de los objetivos de la flexibilización es “favorecer la oferta y la disponibilidad de carne argentina de todo el país, manteniendo los estándares sanitarios de la región y sin generar impactos negativos en la producción ni en los mercados internacionales”.

Calidad de la carne y consecuencias en el comercio internacional

Los productores patagónicos también advierten sobre la calidad de la carne que ingresa desde el norte de la barrera. Según ellos, se trata de cortes “pasados de grasa” y provenientes de animales de mayor tamaño, destinados a la exportación y que no cumplen con los estándares de calidad de la carne patagónica.

La flexibilización de la barrera sanitaria también generó preocupación en relación con el comercio internacional Shutterstock

Gutiérrez afirmó: “La intención de esta medida fue, tal como se dijo, bajar el precio de la carne, especialmente en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde quizás había un abuso en las tarifas, convalidado por los consumidores, porque estaban en línea con los salarios del sector petrolero. Lo que vemos es que el consumidor patagónico se está dando cuenta de que la carne en general y el asado en particular de origen patagónico tiene una calidad que no tiene el que está llegando ahora, que es un novillo de exportación de 500 kilos”. Y agregó: “El costillar les quedaba de clavo y vienen a venderlo acá, que es lo que advertimos cuando comenzó todo esto. Se está cumpliendo todo. En general, es un animal más grande y muy engrasado. Aunque es lógico que eso se venda porque las personas cuidan el bolsillo, también hay mucha gente que no quiere comer ese asado”.

La flexibilización de la barrera sanitaria también generó preocupación en relación con el comercio internacional. El gobierno de Chile, por ejemplo, mantiene cerradas sus importaciones de carne proveniente de la Patagonia y realizará una auditoría para evaluar los riesgos sanitarios. “Esa situación genera mayor incertidumbre y compromete el trabajo y la competitividad de toda la cadena agropecuaria”, señalaron los productores patagónicos.

Acciones legales y el futuro de la barrera sanitaria

La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro presentó un amparo ante la Justicia federal para frenar la flexibilización de la barrera sanitaria. Sin embargo, el juez federal de Viedma, Hugo Greca, rechazó la cautelar y argumentó que no se logró probar “la manifiesta arbitrariedad del acto atacado”. Los productores patagónicos evalúan ahora nuevas acciones legales en otras provincias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.