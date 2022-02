Por qué los argentinos prefieren jugar a la lotería antes que invertir

Hay una chance entre 9.366.819 de ganar el Quini 6. Y aun así, hay más argentinos que apuestan a que el azar decida si se llevan millones de pesos al bolsillo, antes que a invertir parte de su dinero en el mercado de capitales y obtener una rentabilidad por ello.

A esa conclusión se llega al contrastar los números de operaciones del mercado de capitales argentino versus la lotería. “ El monto operado en acciones en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) es más chico que el monto recaudado por los juegos que administra Lotería nacional” , observó el economista Santiago Bulat.

En 2019, último dato disponible del Indec, la recaudación proveniente de los juegos que administra la Lotería Nacional fue de $240.952 millones. En comparación, el mercado de capitales argentino operó en el mismo período $216.361 millones, según indicó la Federación Iberoamericana de Bolsas (Fiab). Es una diferencia de $24.591 millones.

“Hay mucho desconocimiento y falsas creencias en torno de la bolsa. Que es timba, azar, que solo pueden operar los grandes jugadores. No deja de ser un mito producto de la falta de educación financiera, uno tiene que entender que la bolsa es una institución que permite canalizar el ahorro en inversión. No solamente de las empresas, sino que el principal beneficiado de que haya un mercado es el Estado porque así financia el déficit y sus deudas. Por ese desconocimiento, me parece que los argentinos no tienen una correcta valoración de la relación riesgo y retorno”, consideró Nery Persichini, de GMA Capital.

Para Fernando Marull, economista de FMyA, otra explicación pasa por la pobreza argentina. En el primer semestre de 2021 -último dato disponible del Indec-, al 40,6% de la población no le alcanzaron sus ingresos para acceder a la canasta básica total. Implica a 18,5 millones de personas.

“El país hace cuatro años que está en crisis. La pobreza aumenta y jugar a la tómbola es como una esperanza. Gastas menos de $200 y te podés ganar un millón; te salva. Cada vez menos ingresos, cada vez más pobres. También aparecen los estafadores, los esquemas Ponzi, que con las ganas de hacerse rico y la falta de educación financiera se hacen un festín. Esto pasa porque el Estado no te cubre, no te educa y también es un defaulteador serial”, agregó.

Los salarios tampoco ayudan. Hoy los trabajadores registrados (Ripte) cobran en promedio US$461 al dólar contado con liquidación. Casi un cuarto de lo que se ganaba en 2016, cuando la cifra alcanzaba los US$1689. “Hoy tenemos los niveles de salario real casi tan bajos como hace 20 años, no todos pueden generar un ahorro”, observó Persichini.

💵 El salario bruto registrado 🇦🇷 es USD 461 (al CCL), como en 2003.



↔️ Este valor en USD constantes equivale a:



26% del máx. de Convertibilidad

43% de fin de 2001

32% del máx. de CFK II

37% fin de CFK II

27% del máx. de MM

43% pre-PASO 2019



🥊 El poder de compra, destruido. pic.twitter.com/G0QWQJf57c — Nery Persichini (@nerypersi) January 17, 2022

“Y quienes pueden ahorrar lo hacen en dólares. La Argentina siempre está en default, no hay un orden económico, hace cuatro años que los bonos están destrozados. El Gobierno te obliga a ahorrar en dólares, las recurrentes crisis hacen que la única alternativa sea ahorrar en otra moneda”, sostuvo Marull.

Si bien hay instrumentos financieros que rinden más, la historia le enseñó a los argentinos que los billetes verdes son refugio. De acuerdo con GMA Capital, desde fines de 2002 a la actualidad, si se ahorró en dólares se conservó el 65,9% de su valor inicial. “En un contexto en el que la inflación anual promedió 26% en 19 años y 37% en la última década, explica más la tendencia a la dolarización de los ahorros argentinos que la mera excusa de que ‘es una cuestión cultural’”, remarcó.

Un mercado de capitales estancado

En la actualidad existen unas 550.980 cuentas comitentes con saldo, según datos de BYMA. Apenas un 1,2% de la población argentina. Al comparar con otros países de la región es abismal.

⚠️ Enanismo financiero



🔍 Las empresas que cotizan en 🇦🇷 valen USD 36.600 M (TC oficial). En 🇧🇷 valen 29 veces,🇲🇽 13x, 🇨🇱 5x, 🇨🇴 2,6x y 🇵🇪 1,7x.



📉 Market cap/PIB de 🇦🇷 es 8%, un dato que en la región solo supera a 🇵🇾, 🇻🇪 y 🇨🇷 . Es el 31% de la mediana y el 16% del prom. pond. pic.twitter.com/14G9JK3pYJ — Nery Persichini (@nerypersi) November 26, 2021

“El mercado de capitales no existe, lamentablemente. La última novedad fue que se listaron los ETFs de Cedears con el objetivo de atraer más inversores, pero están atrayendo con riesgo que no es argentino”, remarcó el economista de FMyA. Un mes atrás empezaron a operar nueve ETFs, mayormente conformados por índices de Estados Unidos, como el S&P500 y el Nasdaq.

Una noticia alentadora. A comienzos de este año el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que durante el ciclo lectivo 2022 se incluirán cursos de educación financiera para los alumnos del último año del secundario. La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) celebró la novedad y remarcó que “una ciudadanía educada en materia financiera generará más y mejores servicios financieros”.

Para Persichini, esta propuesta se debería replicar a nivel nacional e incluso empezar a dar este tipo de educación a partir del último año de primaria, para que los argentinos comiencen a familiarizarse con los ahorros. “No es una salida fácil ni rápida, es un trabajo de hormiga que hay que hacer de acá al futuro entre el sector público y privado. Se tiene que eliminar esa connotación negativa, de timba o buitre, para que se lo presenten como lo que es: un medio de intermediar ahorro a la inversión”, finalizó.