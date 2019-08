Por qué el mercado le tiene miedo a Alberto Fernández y sube el dólar

Los mercados reaccionaron negativamente a la victoria de Alberto Fernández Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 16:19

Los mercados fueron claros hoy en su valoración de los resultados de las PASO. Confirmada la victoria de Alberto Fernández frente a Mauricio Macri, la jornada se inició con un desplome de la moneda nacional, que cerró en $57,30, y también las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas de hasta el 62%. Más allá de estar fuertemente asociado a la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kircher, las declaraciones que hizo el candidato del Frente de Todos sobre los principales temas de la agenda económica -que LA NACION repasa en esta nota- no cooperaron para que su victoria fuera bien recibida por el mundo financiero.

Intereses de Leliq

" Vamos a dejar de pagar los intereses de las Leliq [letras de liquidez del Banco Central] que la Argentina está pagando todos los días", anunció Fernández en julio, durante una entrevista con Roberto Navarro. Así explicó cómo haría para financiar el aumento del 20% que prometió para las jubilaciones.

Fernández con Roberto Navarro 01:18

Video

En una entrevista con LN+ señaló que nunca dijo que pensaba en "defaultear" los intereses por las letras ya emitidas, sino que consideraba que eran excesivas las tasas. Sostuvo que hay que cambiar la lógica de la economía argentina, "darla vuelta y cambiar de ese esquema especulativo a un esquema productivo". "El que apuesta a las Leliqs gana mucha plata y el que tiene que invertir no tiene crédito y no puede hacerlo, por lo que las empresas cierran", apuntó.

Reforma previsional

Todos los bloques que componen el Frente de Todos en el Congreso votaron en contra de la reforma previsional de 2017, que cambió el método de actualización de las jubilaciones y pensiones, el salario familiar, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales.

-¿Se imagina volviendo a la fórmula anterior? - le preguntó este diario a Alberto Fernández en una entrevista.

-Me imagino revisando eso. Claro que me lo imagino. Los jubilados están en una situación crítica.

Tarifas

Fernández anticipó que, de asumir la presidencia de la Nación, procederá a pesificar las tarifas. "No es razonable una economía donde solo las tarifas estén dolarizadas y el resto de la economía no", argumentó, pero no dio precisiones respecto de si también decidirá congelarlas.

Cepo al dólar

Si bien el candidato presidencial por el Frente de Todos prometió que no volverán las restricciones a la compra de moneda extranjera, sostuvo que "la solución que propuso Mauricio Macri al problema de la falta de dólares fue mucho peor que el cepo".

"La Argentina tiene periódicamente un problema que es el de la ausencia de dólares -dijo en una entrevista con LA NACION-. Con el cepo evitás que los dólares salgan, pero evitás que entren. Macri tuvo el mismo problema y lo resolvió del peor modo, que fue tomando deuda. Cuando uno compara las dos soluciones, el cepo parece mejor. Es dañino, pero mucho menos dañino".

Precio del dólar

"Este no es el precio del dólar", dijo Fernández a fines de junio, cuando el dólar minorista estaba en torno al $43,7. "Nos hacen vivir con un dólar barato, que se fuga permanentemente de la Argentina, y a cambio pagamos tasas exorbitantes que impiden el desarrollo argentino", sostuvo, pero evitó pronunciarse sobre el valor que debería tener el dólar.

Fernández en entrevista con LN 01:58

Video

De todos modos, admitió que "el dólar se va a mover inexorablemente" y anticipó que en el mercado de futuros se especulaba con cerrar diciembre con un dólar 25% más caro. "No va a resistir mucho tiempo más", dijo entonces.

Acuerdo con el FMI

En diálogo con LA NACION, el candidato del peronismo dijo que el acuerdo entre el Gobierno y el FMI "es incumplible" y alentó la idea de revisarlo. "Además de fijar objetivos de déficit muy difíciles para 2020-2021, el acuerdo habla de reducir la desocupación y la pobreza y hacer crecer la economía. Todo está incumplido, la deuda se ha incrementado, la pobreza aumentó, la desocupación también. ¿Ese acuerdo está cumplido? Macri y el FMI saben que no es cumplible", dijo.

"Con el FMI no se puede renegociar porque las reglas del Fondo son muy duras -agregó-. La mitad de la deuda que tomó Macri es con el Fondo y la mitad con acreedores privados. Nosotros tal vez podamos refinanciar con acreedores privados parte de esa deuda. Tenemos que cumplir con el Fondo, pero no podemos cumplir como nos está haciendo cumplir Macri, a costa de una economía paralizada, donde todos los días la gente se empobrece", añadió.

La situación de Venezuela

"Todos debemos pedir porque Venezuela y Nicaragua tengan democracias que funcionen de manera plena, y en eso soy contundente", opinó Fernández en mayo pasado, pero no tardó en matizarlo. "Tampoco somos nosotros lo que debemos decir lo que un país tiene que hacer internamente. Soy muy crítico de Maduro, pero soy más crítico de los opositores, que no han sabido construir una alternativa. Los países americanos no podemos hacer lo que le criticábamos a los EE.UU".

Entrevista completa al candidato que ayer resultó elegido por un amplio margen frente a Mauricio Macri 33:34

Video