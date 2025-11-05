¿Por qué no hay bancos mañana jueves 6 de noviembre?
El sector financiero celebra su día y las sucursales permanecen cerradas; los usuarios pueden operar a través de canales electrónicos y cajeros automáticos
Este jueves 6 de noviembre, todas las sucursales bancarias del país no brindan atención al público. La medida responde a la celebración del Día del Bancario, una jornada para el sector implica el cierre de las entidades financieras, pero mantiene operativos los canales electrónicos y los cajeros automáticos.
Día del Bancario: Celebración y Servicios Disponibles
Esta fecha que implica el cierre de las sucursales de todas las entidades financieras que operan en el país, ya que no se prestará servicio ni atención al público. Los trabajadores del rubro gozan de un día de descanso, por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos anticipar o posponer cualquier trámite u operación bancaria que requiera la presencia física en una sucursal o la atención personalizada de un empleado.
La operatoria online mediante las aplicaciones móviles de los bancos y el homebanking permanece habilitado para los usuarios. Esto permite realizar pagos, transferencias y otras gestiones habituales desde cualquier dispositivo conectado a internet, mientras que los cajeros automáticos de todas las redes funcionan con normalidad para extracciones y otras operaciones básicas.
Es importante recordar que las transacciones y operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se liquidan y procesan el siguiente día hábil. Los ciudadanos cuentan con la posibilidad de realizar extracciones en diversos locales no bancarios, como supermercados y farmacias, que operan bajo sus horarios usuales.
Conmemoración de la Asociación Bancaria
Esta fecha conmemora la constitución de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector financiero. Desde aquel momento, el convenio colectivo de trabajo del rubro establece, en su artículo 50, que el Día del Bancario debe regir con las mismas normativas aplicables a los feriados nacionales, asegurando así el derecho al descanso de los empleados.
Además del día libre, los bancarios de todo el país reciben un reconocimiento económico. Se estila el pago de un bono especial específico para esta jornada. Según la más reciente actualización salarial del sector, el monto correspondiente al Día del Bancario quedó fijo en $1.708.032,46, un beneficio que acompaña la celebración.
El origen del Día del Bancario
Los orígenes de esta significativa fecha se remontan a hitos clave en la lucha por los derechos laborales. La historia recuerda la primera huelga de bancarios en Argentina, que tuvo lugar el 19 de abril de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. El conflicto se inició en el Banco Provincia, liderado por los delegados Vicente Ventura y Jorge Alvear, con el objetivo primordial de obtener el reconocimiento de la Asociación de Empleados de Bancos, una entidad precursora de la Bancaria, fundada días antes, el 12 de abril, en una asamblea que reunió a 3500 trabajadores.
Un paso fundamental para las condiciones laborales fue la creación, en 1923 y bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y de seguros, mediante la Ley 11232. Este progreso sentó las bases para la posterior fundación de la Asociación Bancaria el 6 de noviembre de 1924, fecha que hoy se celebra como el Día del Bancario, un símbolo de conquistas laborales y organización gremial.
