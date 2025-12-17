Por suba del gasto, el superávit primario cayó 79% en las provincias

CÓRDOBA.- El superávit primario de todas las provincias se redujo 79% interanual en valores constantes con datos del primer semestre. En ese mismo lapso, el nacional bajó 28% real. La diferencia hay que buscarla, principalmente, en la evolución del gasto público. Con estos números llegaron los gobernadores a la discusión con los funcionarios nacionales del presupuesto 2026 que el oficialismo buscará aprobar hoy en el recinto de Diputados.

Después de agilizar la entrega de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) -en lo que va de diciembre repartió $43.000 millones- el oficialismo impuso su dictamen con la derogación del financiamiento a la discapacidad y las universidades y buscará sancionarlo con el respaldo de los mandatarios de Catamarca, Salta, Misiones y Tucumán, además del de sus aliados electorales.

Un trabajo de los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna (Ieral de la Fundación Mediterránea) da cuenta de que, a nivel nacional, el gasto disminuyó 27% real anual (sin incluir los recortes en las transferencias discrecionales a provincias) entre el primer semestre de 2023 y 2024 y otro 1,8% entre el mismo lapso de 2024 y 2025. Acumuló una reducción del 28%, entre 2023 y 2025 en valores constantes.

En el caso de las provincias, el gasto cayó un 25% real entre 2023 y 2024, pero aumentó un 14% entre 2024 y 2025, acumulando una baja del 15% entre 2023 y 2025, prácticamente la mitad que el recorte a nivel nacional. Mientras que el año pasado los dos niveles de gobierno ajustaron fuertemente, en este 2025 se mantiene la contención del gasto a nivel nacional, pero retomó la senda ascendente en provincias, compensando parcialmente el ajuste provincial del año previo.

Los gobernadores sostienen que la suba del gasto se explica porque Nación dejó de atender programas y debieron hacerse cargo, a la vez que también hubo recortes en los giros por fuera de la coparticipación.

Gustavo Melella, gobernador fueguino. En términos relativos, su distrito tuvo el mayor desequilibrio fiscal. Lorena Uribe

Sobre datos oficiales, el Ieral indica que nueve provincias exhiben déficit financiero en el primer semestre, cuando en el mismo período del año anterior ninguna de las provincias resultó con números rojos. En términos relativos, el mayor desequilibrio fiscal lo registró Tierra del Fuego, con un déficit financiero equivalente a 8% de sus gastos totales. Le siguen Chaco (7%) y Buenos Aires (5,4%). Más atrás, pero también en rojo, aparecen Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Tucumán, Santa Fe y Santa Cruz.

En cambio, CABA, Jujuy y Santiago del Estero exhibían los mayores superávits financieros, con 17%, 15% y 12% del gasto total, respectivamente. Entre las provincias más pobladas, se destacan los superávits alcanzados en Mendoza (10%) y Córdoba (8%).

De las nueve con déficit, en cinco el gasto total real subió más del 20% en el último año: 35,2% en Tucumán, 33,5% en Tierra del Fuego, 28,6% en Chubut, 27,4% en Corrientes y 23,2% en Chaco. En aquellas con un superávit relativamente alto, en cinco, las erogaciones totales subieron menos del 20% real: 8,7% en CABA, 8,8% en Salta, 10,4% en Mendoza, 15,9% en San Luis y 19,2% en Córdoba.

Ingresos y gastos

Sólo Neuquén incrementó sus recursos fiscales totales entre el primer semestre de 2023 e igual lapso de este año. En el resto hubo caída, desde 23% en Mendoza hasta 4% en Río Negro. En la provincia de Buenos Aires la disminución de ingresos fue del 15% en dos años. En el consolidado de provincias la retracción fue del 13%.

Con respecto al aumento del gasto total en el mismo período, las únicas subas son de Neuquén y Chubut (9% y 1%, respectivamente), mientras que para el consolidado hay una baja del 14%. Los mayores ajustes acumulados en los dos años son en San Luis (-36% con la particularidad de que subió 3,2% el corriente y bajó 82% el de capital); Catamarca (-29%, 16% en corriente y 68% en capital); Mendoza (-24%); Salta (-23%), Santiago del Estero (-22%), La Rioja y San Juan (-21%).

Las jurisdicciones con reducciones del gasto total inferiores al 10% son CABA (-1,9%), Santa Cruz (-3,0%), Río Negro (-7,9%), Corrientes (-9,2%) y Santa Fe (-9,9%).

Los gobernadores vienen reclamando obra pública y la Nación, hasta ahora, no responde con fondos o ejecuciones. En los últimos dos años el mayor ajuste en el gasto de capital es en San Luis (-82%). En ese lapso, esas partidas solo aumentaron en Santa Fe (10%), CABA (0,5%) y Neuquén (1,1%). En el consolidado, se redujo 43%.

Siempre tomando el primer semestre de este 2025, las cuatro provincias que gastan más en personal que en igual período de 2023, en valores constantes son Neuquén (15%), Santiago del Estero (8%), Chaco (4%) y Chubut (3%). Las mayores reducciones se dan en San Luis (-27%), Salta (-22%), Buenos Aires (-20%) y Misiones y Catamarca (-17,5%).