Edenor y Edesur: sorpresa entre los usuarios de luz porque llegan boletas con subas inesperadas

En los últimos días, los usuarios de Edenor y Edesur comenzaron a recibir las boletas de electricidad con un nuevo concepto en el detalle de la liquidación: ajuste migración mensual. En algunos casos, ese ítem aparece como un monto a favor del cliente, pero para una gran parte de los usuarios implicó un costo adicional que encareció el importe final de la factura, en ciertos casos, de forma notoria.

El nuevo concepto surge a partir de un cambio en la modalidad de medición del consumo. Desde este mes, ambas distribuidoras comenzaron a hacerlo de manera mensual, cuando hasta ahora lo hacían en forma bimestral. A partir de esta modificación, cada factura reflejará el consumo —expresado en kilowatts hora— correspondiente al mes inmediato anterior.

Según explican las empresas, el esquema previo generaba distorsiones, ya que la facturación era mensual, pero la lectura del consumo se realizaba cada dos meses. En ese contexto, las distribuidoras debían estimar el consumo en algunos períodos. Con el nuevo sistema, la medición y la facturación pasarán a tener la misma frecuencia.

No obstante, en la transición entre ambos esquemas se produce una superposición de períodos de consumo. La implementación de la lectura mensual requirió adelantar o postergar la toma de lectura o la facturación en ciertos casos, lo que generó un solapamiento entre el tramo final del esquema bimestral y el inicio del nuevo régimen mensual.

Para evitar mayores distorsiones en el corto plazo, las distribuidoras propusieron dividir en dos partes iguales el segundo tramo de la última lectura bimestral, sin aplicar intereses. El objetivo es evitar situaciones en las que los usuarios reciban más de 12 facturas en el año o tengan más de un segundo vencimiento en un mismo mes.

Nuevo esquema: con la medición mensual, la lectura y la facturación del servicio eléctrico pasan a tener la misma frecuencia MARCOS BRINDICCI

“INFORMACIÓN IMPORTANTE. Este documento incluye la PRIMERA DE DOS CUOTAS del consumo anterior, correspondiente a la última liquidación bimestral. Este cambio forma parte del nuevo sistema de lectura y facturación mensual. No se aplicaron intereses ni recargos, y las cuotas se calcularon con los precios vigentes en el momento de tu consumo, de acuerdo a la Resolución ENRE 730/25 (sic)”, se aclara en las últimas boletas de Edesur.

“Con este nuevo esquema, buscamos que el proceso sea más claro, previsible y sencillo para vos, con lecturas más frecuentes que te permitan entender mejor tu consumo de energía”, agregaron desde la empresa.

Desde Edesur también remarcaron que el ajuste no implica un cargo adicional. “Es importante que se entienda que esto no es plata extra que están pagando los clientes. Los costos asociados a una mayor cantidad de lecturistas los asumen las empresas. Ese ajuste corresponde a una factura que había quedado pendiente y que ahora se paga desglosada en dos”, explicaron.

Edenor aplicaría el mismo mecanismo, aunque no lo explicitó de manera detallada en sus boletas, ni respondió ante las consultas de LA NACION. “Es parte del reordenamiento de períodos de consumo y días facturados”, se limitaron a decir.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó a Edenor y Edesur a medir con frecuencia mensual el consumo eléctrico a fines de octubre, a través de la resolución N° 730 /2025 para la facturación del servicio eléctrico.

Ejemplos

Un quiosco del sur en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) recibió su última boleta de Edesur con un cargo adicional por el ajuste de migración mensual de $771.579, lo que encareció el pago total a $1 millón, por un consumo en el mes pasado de 2565 kWh.

Otro caso opuesto le ocurrió a un usuario residencial de Edenor, que tuvo un saldo a favor por ajustes y otros conceptos de $71.500 en su boleta del mes pasado, por un consumo de 1321 kWh.