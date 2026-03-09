Precio de la nafta: a cuánto está hoy en la Argentina y a cuánto podría llegar

Las petroleras aplicaron una nueva actualización en el precio de la nafta durante el mes de marzo en todo el territorio argentino. Esta medida responde a la volatilidad del mercado energético global y a la necesidad de recomponer los márgenes de ganancia de las empresas refinadoras tras una extrema tensión en el Golfo Pérsico, donde los ataques militares afectan en el precio.

¿Cuál es precio de la nafta hoy en la Argentina?

El litro de nafta super en la Ciudad de Buenos Aires cuesta hoy $1717, mientras que el gasoil se ubica en $1768. Los precios en los puntos de venta de YPF, firma que concentra el 55% del despacho de combustibles en el país, acumularon una suba de 9,6% desde el comienzo de año y, durante marzo, el incremento registró un 6,7%.

Los precios de los combustibles en la Ciudad de Buenos Aires muestran una tendencia al alza

Impacto del conflicto internacional: qué pasó con el precio del crudo

Durante la última semana, el valor internacional del petróleo trepó cerca de 23,5% tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La posterior respuesta del régimen iraní contra posiciones estratégicas de energía en Medio Oriente profundizó la crisis. El barril de Brent, cotización de referencia para el mercado local, llegó a tocar los US$118,50 en su punto máximo, aunque el valor descendió luego a US$101, la materia prima registra un alza de 67% en lo que va del año.

Las proyecciones iniciales para 2026 situaban el barril en torno a los US$60, pero la realidad geopolítica actual alteró todos los esquemas técnicos previos. El foco de preocupación internacional se centra en el estrecho de Ormuz, ya que por ese paso estratégico circula el 20% del comercio mundial de petróleo y la semana pasada, el tránsito en esa vía cayó un 70%. El régimen iraní lanzó una advertencia severa al asegurar que ni una gota de petróleo saldrá del Golfo si continúan las hostilidades.

Expertos analizan cuánto más puede subir el precio de la nafta por la crisis en el Golfo Alejandro Guyot

Factores externos que determinan la evolución del mercado

Daniel Yergin, historiador energético, analizó la gravedad de la situación en declaraciones para el medio Wall Street Journal. El especialista afirmó: “Estamos ante lo que es, con diferencia, la mayor perturbación en la historia mundial en términos de producción diaria de petróleo” y advirtió que si la crisis se prolonga durante semanas, la situación repercutirá en toda la economía mundial.

El mecanismo de transmisión hacia los precios locales no es inmediato. Los mayores costos internacionales presionan a las refinadoras que compran crudo a precio internacional y venden productos terminados en el mercado interno. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, mantuvo una postura cauta sobre el impacto en el surtidor y declaró la semana pasada: “Esto es muy impredecible. Si los precios del petróleo se mantienen altos durante meses, sí va a terminar impactando en el surtidor, pero va a ser muy lentamente”.

Aumentó el precio de la nafta tras el confliecto en Medio Oriente Marcelo Aguilar Lopez

El exsecretario de Energía Daniel Montamat aportó precisiones sobre los cálculos del sector y explicó: “Hoy se hacen cálculos con un barril a US$90. Todo depende de cuánto tiempo se sostenga la suba, que responde a un factor geopolítico. Si el conflicto pierde intensidad o se resuelve rápidamente, así como el petróleo subió por la tensión política, también podría bajar”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.