Verano 2026: cuánto cuesta la carpa en Pinamar

Los empresarios del sector balneario en Pinamar definieron las tarifas de los espacios de sombra para el presente periodo vacacional este lunes 29 de diciembre. La definición de estas tarifas ocurrió en un contexto de renovación total del frente marítimo local con estructuras sustentables. Los balnearios presentan paradores que respetan criterios de cuidado ambiental. Esta planificación busca ofrecer una experiencia de calidad a los turistas que visitan la costa atlántica en el inicio de enero.

Cuánto cuesta la carpa en Pinamar para este verano 2026

Carlos Bastons, administrador del parador Marbella, detalló los valores para los próximos meses en la localidad. El costo diario de las carpas oscila entre $70.000 y $100.000. Quienes prefieran contratar el servicio por el mes completo deben abonar $1,5 millones. Estas cifras dependen del punto específico de la playa y del abanico de prestaciones disponibles para los clientes.

Las sombrillas en las playas pinamarenses tienen un costo diario que oscila entre los $50.000 y $60.000 MAXIMILIANO AMENA

Las sombrillas en el mismo distrito presentan valores más accesibles. El precio por jornada se ubica entre los $50.000 y $60.000. Si el turista opta por el alquiler mensual, el monto total alcanza el millón de pesos. Bastons indicó a LA NACION que los precios fluctúan de acuerdo con la oferta de servicios que cada lugar brinde a su público.

Qué precios rigen para el alquiler en Cariló

La localidad de Cariló mantiene una oferta limitada de sombra, lo cual impulsa el ritmo de las reservas de forma anticipada. Carlos Gartia, encargado del parador Hemingway, confirmó que los valores de salida al mercado se mantienen vigentes para este ciclo. El alquiler de una unidad de sombra por el mes completo demanda una inversión de $2.480.000.

Para quienes planifiquen una estancia más breve, la quincena de enero en Cariló cuesta $1,67 millones. El valor por día en este sector exclusivo de la costa se sitúa entre los $150.000 y $160.000. Gartia señaló que la frecuencia de pedidos de información supera los registros de la misma fecha del año anterior. La exclusividad del balneario y la alta demanda sostienen estos niveles tarifarios.

El parador Hemingway de Cariló fijó en 2.480.000 pesos el servicio de sombra por el mes completo Mauro V. Rizzi

Cuáles son los valores en los balnearios de Mar del Plata

En Mar del Plata, la oferta de sombra inicia en $50.000 diarios para un grupo familiar en paradores con servicios básicos. Augusto Di Giovanni, responsable del parador Doce en la zona de Punta Mogotes, fijó el costo de la carpa para seis personas en $80.000 por jornada durante el mes de enero. El año pasado, la tarifa en el mismo establecimiento fue de $60.000.

Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios que ofrecen alternativas diversas. La primera quincena de enero cuesta un millón de pesos, mientras que la segunda quincena asciende a $1,2 millones. El mes completo en este sector requiere una inversión de dos millones de pesos.

El abono por la temporada completa en los balnearios más exclusivos de Mar del Plata llega a los 4.500 dólares Mauro V. Rizzi

Otros sectores de la ciudad presentan tarifas diferenciadas. En la zona de La Perla, los precios parten desde los $120.000 por día. Los balnearios de Playa Grande y los paradores ubicados al sur del faro establecieron mínimos de $150.000 diarios.

Qué servicios incluyen los paradores de la costa

Los usuarios acceden a una amplia gama de amenities que justifican la inversión. Las instalaciones cuentan con una o más piscinas, sectores de recreación para los niños y vestuarios equipados con duchas. La oferta deportiva y de bienestar también integra el servicio básico en muchos establecimientos: los clientes disponen de canchas de fútbol, vóley o tenis.

Algunos paradores exclusivos suman opciones de sauna, gimnasio, clases de yoga y asistencia de profesores para el entretenimiento infantil. Di Giovanni destacó que estos servicios adicionales atraen a las familias que buscan una experiencia integral frente al mar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Darío Palavecino.