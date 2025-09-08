Premio VISA-LA NACION a la innovación: una distinción que también reconoce a los líderes sociales

Los líderes sociales innovadores nos invitan a pensar otros caminos. Son personas visionarias que saben cómo identificar problemas y carencias en la sociedad; capaces de pensar fuera de la caja para encontrar soluciones únicas ante los diferentes desafíos, generando un cambio real y positivo en la comunidad. Y en el proceso, nos inspiran: “Su capacidad de resiliencia los lleva a movilizar a otros con sus proyectos, propuestas e ideas, lo que hace que tengan llegada a diversos públicos. Son fundamentales, porque ellos miran adónde nadie más ve y sus aportes en la sociedad son incalculables”, destaca Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur, uno de los jurados del premio a la innovación que organizan VISA y LA NACION.

Gabriela Renaudo, la mujer que maneja Visa fabian-malavolta-16567

En la edición 2025, por segundo año consecutivo, se reconocerá a aquellos actores sociales innovadores que llevan adelante iniciativas que contribuyen a mejorar el planeta. Referentes que, en forma desinteresada, crean y ejecutan acciones –desde lo ambiental hasta lo social– en post de un mundo más justo y sostenible.

“El premio es un incentivo, una motivación a la pasión de estos líderes, pero también una forma de visibilizar el enorme trabajo que hacen. A diferencia de los líderes empresarios, que muchas veces son reconocidos por generar resultados para el accionista, los líderes sociales tienen otro reconocimiento: el de la gente a quienes su impacto atraviesa”, subraya Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, sobre la importancia de este galardón.

Andrés Hatum afirma que los líderes sociales son reconocidos por el impacto que generan en la sociedad Aníbal Greco

¿Qué caracteriza a un líder social innovador?

Ante todo, el impacto de su obra en la sociedad en la que se desempeña. “Su mayor aliado es la actitud y la proactividad, siempre impulsados por la curiosidad. No se quedan en la pregunta de ‘¿hay algo más que se puede hacer?’; se animan a pasar a la acción. Promueven y abrazan el cambio para utilizarlo a favor de la comunidad, generando un impacto positivo en la sociedad”, agrega Renaudo, reforzando la necesidad de este reconocimiento para que puedan alcanzar a más gente con sus causas.

Para distinguir y validar el trabajo de estos actores sociales innovadores, dicha mención especial volverá a hacerse presente en la quinta edición del premio a la innovación que organizan VISA y LA NACION; un espacio para destacar a aquellos emprendimientos y personas que construyen el futuro. El evento se llevará a cabo el 23 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en https://premioalainnovacion.lanacion.com.ar.

El jurado en acción durante la elección de los ganadores de la edición del año pasado Fabián Malavolta

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rúa, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC. Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores en cinco categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad y Reinvención del negocio; además de dos reconocimientos: Actores sociales innovadores y CEOs innovadores.