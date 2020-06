Si bien se realizaron más operaciones que en abril, cayeron un 78,7% respecto de mayo pasado Fuente: Archivo

María Julieta Rumi
25 de junio de 2020 • 11:00

Después de las siete operaciones que se realizaron en abril, en mayo -con la actividad de los escribanos exceptuada de cumplir el aislamiento a partir del 12 de ese mes- se realizaron 681 compraventas en la ciudad de Buenos Aires, lo que implica una caída del 78,7% respecto de igual mes del año pasado, cuando se habían realizado 3198 actos .

"Los números de este mes hay que interpretarlos en comparación con un año castigado. Hace dos años teníamos 6000 escrituras (previo a la trepada del dólar en 2018). Esto implica que hay que tener en cuenta recesión, inflación, falta de crédito, un dólar alto y con restricciones para adquirirlo", dijo Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad.

El monto medio de los actos fue de $8.984.892 (US$128.282 al tipo de cambio oficial promedio): subió 68,4% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense creció 10,8%.

En mayo, hubo 42 escrituras formalizadas con hipoteca bancaria por lo que la caída fue del 82,4%. Los primeros cinco meses acumulan una baja de escrituras con crédito del 61,1%. En los actos totales, los cinco meses llevan una baja del 62%.

Cabe recordar que los escribanos habían sido exceptuados de cumplir el aislamiento obligatorio solo para casos de fuerza mayor el 6 de abril y luego liberados del todo -con protocolo para escribanías- el 12 de mayo. Si ahora nuevamente se volviera a una cuarentena más estricta y no pudieran realizar operaciones, el crecimiento actual de compraventas podría contraerse y habilitar un puñado de operaciones como las que se dieron en abril.

Consultado por LA NACION, el presidente de Colegio Único de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires ( Cucicba ), Armando Pepe, dijo que esperaba que el número fuera mayor por las escrituras que se encontraban pendientes de realización, pero que la situación económica también conspira para que no se cierren operaciones.

"Hay edificios completos terminados por fideicomiso que tienen que escriturar y adjudicar las unidades que ya están pagas y la gente no tiene el dinero para pagar los gastos de escrituración o, si lo tiene, prefiere guardarlo para otra necesidad extrema relacionada con la alimentación o salud. La situación es muy compleja y hoy vamos a saber si volvemos para atrás, si podemos seguir abiertas las inmobiliarias y las escribanías" , completó.

En tanto, el fundador de Reporte Inmobiliario, José Rozados, opinó que el número de escrituras del mes no es del todo malo. "Si bien es muy bajo, en un contexto donde no se pudieron mostrar nuevas propiedades y arrastrando casi dos meses sin esa posibilidad es positivo, demuestra que gran parte de las operaciones ya pactadas siguieron adelante. Ahora bien resulta claro que este nivel es mínimo y no es sostenible para un mercado para una ciudad como Buenos Aires donde la cantidad promedio histórica en una situación media es del orden de las 5000 y que debe aspirar aún a más", cerró.

"La situación del sector es bastante crítica y no me imagino cómo puede mejorar si existe la posibilidad de restringir nuevamente la actividad. Mientras no podamos mostrar del todo la oferta de departamentos y casas que hay no vamos a tener la posibilidad de reactivar el mercado. La poca cantidad de operaciones no nos permite tampoco determinar los nuevos valores de venta con efecto Covid-19", agregó Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria.

Por último Santiago Magnin, director ejecutivo deinmobiliarios, consideró que era esperable un número inferior a las mil operaciones y que recién ahora, en la segunda quincena de junio, se percibió más movimiento. "Estamos viendo un tímido rebote en cantidad de consultas y tráfico en nuestras visitas virtuales en 360 grados. Lamentablemente aún sigue estando prohibido mostrar departamentos y PHs -si no hay una autorización de la administración- por lo que, durante junio y julio, seguiremos viendo números deplorables. La situación económica es muy triste", concluyó.