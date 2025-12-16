Navidad: cuándo es la Noche de los Shoppings en diciembre 2025

Ya se conoce la fecha de la Noche de los Shoppings en diciembre 2025. Unos días antes de la Navidad, los centros comerciales de distintos puntos del país suelen abrir sus puertas fuera de horario para ofrecer descuentos y promociones especiales, ideal para comprar los regalos.

Ahora, ¿cuándo es este año? Desde Grupo IRSA ―compañía líder en desarrollos inmobiliarios que cuenta con 15 centros comerciales en todo el país― anunciaron a través de un comunicado que el 23 de diciembre los shoppings extenderán su horario de cierre hasta las 4 de la madrugada y ofrecerán promociones de hasta el 50%. “Este evento que ya se convirtió en un hito brindará una programación enfocada en ofrecer a los clientes múltiples experiencias, junto con promociones y oportunidades de compra exclusivas para ese día”, agregan.

El 23 de diciembre es la Noche de los Shoppings en todo el país Shutterstock

En tanto, también llega la “noche de Avellaneda”, una propuesta de los comerciantes que se encuentran en Flores, en las inmidiaciones de la avenida Avellaneda, conocida por su gran variedad de locales textiles. Como una forma de competir con los shoppings, ofrecen prendas a bajos precios y, antes de la Navidad, extienden su horario hasta la noche para que las personas puedan comprar sus regalos allí. Aún no se oficializó la iniciativa, así que queda esperar para conocer en qué fecha se hará.

Las promociones y rebajas de la Noche de los Shoppings 2025

Estos son los descuentos bancarios más destacados en el mes de diciembre que se pueden encontrar en los centros comerciales de Grupo IRSA:

Banco Galicia : el 15, 16, 22 y 23 todos los shopping ofrecerán descuentos del 20% y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general de clientes. Para la categoría Éminent habrá descuento del 30%, con 6 cuotas sin interés.

: el 15, 16, 22 y 23 todos los shopping ofrecerán descuentos del 20% y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general de clientes. Para la categoría Éminent habrá descuento del 30%, con 6 cuotas sin interés. Banco Macro : los días 11 y 12 en todos los centros comerciales ofrecerán un 20% sin tope de descuento y hasta 12 cuotas sin interés.

: los días 11 y 12 en todos los centros comerciales ofrecerán un 20% sin tope de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Banco Provincia : del 20 al 23 habrá 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en todos los centros comerciales de AMBA del Grupo IRSA.

: del 20 al 23 habrá 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en todos los centros comerciales de AMBA del Grupo IRSA. ICBC: los días 17 y 18, el banco ofrecerá descuentos en todos los shopping de Grupo IRSA que van desde el 10% (sin tope de reintegro) hasta el 40% (con tope de reintegro) y hasta 6 cuotas sin interés.

Todos los descuentos bancarios de diciembre en los shoppings de Grupo IRSA Freepik

Naranja X : los sábados de diciembre en Abasto Shopping y Alto Avellaneda se ofrecerá 30% de ahorro (Plan Z) y hasta 3 cuotas sin interés. Por su parte, en los centros comerciales de AMBA y los del interior la entidad ofrecerá del 21 al 24 30% de descuento (Plan Z) y cuotas de hasta 3 o 5 sin interés.

: los sábados de diciembre en Abasto Shopping y Alto Avellaneda se ofrecerá 30% de ahorro (Plan Z) y hasta 3 cuotas sin interés. Por su parte, en los centros comerciales de AMBA y los del interior la entidad ofrecerá del 21 al 24 30% de descuento (Plan Z) y cuotas de hasta 3 o 5 sin interés. Santander : El especial Súper Miércoles del 17 brindará un 10% de descuento en perfumería, librería y joyerías adheridas; un 25% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 9 cuotas sin interés y un 30% para clientes Select, sin tope y también hasta 9 cuotas sin interés.

: El especial Súper Miércoles del 17 brindará un 10% de descuento en perfumería, librería y joyerías adheridas; un 25% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 9 cuotas sin interés y un 30% para clientes Select, sin tope y también hasta 9 cuotas sin interés. MODO: desde el 15 al 24 sofrece un 10% de descuento adicional a las promos de los bancos adheridos, y el 19 y 20,un 20% de ahorro.

Actividades, sorteos y descuentos en la Noche de los Shoppings 2025

También se ofrecerán diversas actividades en esta fecha para disfrutar en familia, a la espera de la Navidad: shows gratuitos en vivo, fotos con Papá Noel para toda la familia, espacios de tattoo y glitter, actividades infantiles recreativas como un show musical de Topa. Incluso está la posibilidad de ganarse dos autos cero KM y participar por otros premios que brindará cada centro comercial. En el caso de cada centro comercial, se pueden consultar sus redes sociales oficiales para conocer más sobre las promociones y actividades que ofrecerán en los próximos días.

“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros shopping se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, dijo Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

Este es el cronograma de actividades para toda la familia en diciembre en cada uno de los centros comerciales del Grupo IRSA:

Abasto Shopping

Todos los días hasta el 23 de diciembre inclusive, Papá Noel recibirá a las familias con foto impresa gratuita, y habrá talleres navideños de 15 a 20. De 16 a 18 se sumarán shows itinerantes con premios sorpresa.

La Noche de los Shoppings tendrá shows en vivo en Abasto Modo Cumbia a Román el Original (a las 19) y a Hernán y La Champions Liga (después de la medianoche.

La propuesta navideña 2025 del Abasto Shopping Grupo IRSA

Alcorta Shopping

El jueves 18 de diciemebre a las 17 se dicta un taller de cuentacuentos en Yenny, dentro de la casita de Papá Noel, ubicada en el nivel 1. Además, los visitantes podrán encontrar a Papá Noel hasta el 23, de 12 a 21 hs.

La Noche de los Shoppings del 23 de diciembre se celebrará con promociones exclusivas.

Alto Avellaneda

Todos los días, hasta el 24 de diciembre inclusive, Papá Noel estará esperando a todos los chicos para la clásica foto navideña. Estos son los horarios:

Entre el 6 y el 22 de diciembre: de 11 a 21.

23 de diciembre: de 11 a la medianoche.

24 de diciembre: de 10 a 16.

Alto Comahue

Contará con talleres de cookies y de cerámica, espacios para escribir las cartas a Papá Noel y la posibilidad de encontrarlo a partir del 17 hasta el 23 de diciembre inclusive. Además, del 20 al 23 el centro comercial ofrecerá un Calendario de Adviento con sorpresas especiales para los visitantes. A esto se suma un sorteo por un viaje a Buzios, Brasil, vigente hasta el 31/12, del cual se podrá participar al cargar una factura de $120.000 o más en la aplicación Appa!.

El 23 de diciembre en la Noche de los Shoppings habrá descuentos todo el día hasta la medianoche.

Alto Noa

Del 2 al 18 de diciembre habrá talleres familiares (adornos navideños, crochet navideño y pastelería). Papá Noel estará presente hasta el 23 de diciembre, fecha en que se hará la Noche de Shoppings con descuentos todo el día hasta las 23.

Alto Palermo

Cuenta con un espacio de Wrap & Lettering para que las familias puedan envolver y personalizar sus regalos, incluyendo cartas hechas en el momento. A su vez, desde el 8 de diciembre está disponible la tradicional foto con Papá Noel.

En los días previos a Navidad se sumarán juegos de destreza con premios, intervención artística de bolsas y un espacio de tatuajes temporales para los más chicos.

En diciembre se puede sacar una foto con Papá Noel en el Alto Palermo Grupo IRSA

Córdoba Shopping

Todos los días de diciembre hasta el día 24 los visitantes pueden participar del Calendario de Adviento al presentar una factura desde $150.000. Además, hay activaciones con marcas y promociones exclusivas para anticipar las compras navideñas, junto con shows y juegos gratuitos.

Por último, del 17 al 23 de diciembre las familias podrán sacarse su foto con Papá Noel.

Distrito Arcos

Todos los días hasta el 23 de diciembre el shopping tendrá dos instalaciones para sacarse fotos ubicados en los accesos de Juan B. Justo y Paraguay. Además, los días 19, 20 y 21 de diciembre se instalará una pared especial en el anfiteatro, donde los visitantes podrán participar para abrir cajas de regalos que contienen distintas sorpresas.

El 23 de diciembre, durante la Noche de los Shoppings, habrá shows toda la tarde y noche en el anfiteatro, con artistas y DJs.

Dot Baires Shopping

Con el lema “Una Navidad cargada de tecnología”, el Dot tendrá un espacio con el tradicional árbol de Navidad y Papá Noel realizado junto a MODO, además los más chicos tendrán la posibilidad de chatear con Papá Noel a través de un chatbot. La propuesta se completa con fotos navideñas con IA, juegos de tecnología cinética con premios y un álbum de personajes en realidad aumentada para coleccionar.

La Noche de los Shoppings sumará, además de sus promociones y sorpresas para todos los clientes, la presencia de Diego Topa, quien ofrecerá un show gratuito para disfrutar en familia.

Mendoza Shopping

El 23 de diciembre en la Noche de los Shoppings de 18 a 00 en la Playa Este del centro comercial se creará un espacio VIP, donde ingresarán todos los clientes que tengan descargada la aplicación Appa!. Allí podrán disfrutar de DJ en vivo y degustación de tragos.

Durante la temporada navideña, el centro comercial presenta una propuesta artística protagonizada por elfos mágicos que recorrerán los pasillos para sorprender a los visitantes con información sobre descuentos, obsequios y momentos divertidos para tomarse fotos en familia. La programación se completará con patinadoras navideñas, músicos en vivo con repertorio festivo y un gran show circense de cierre, con acróbatas y malabaristas que coronan la experiencia.

Alto Rosario

Desde el 8 de diciembre los clientes pueden tener su foto con Papá Noel. Además, los días 10, 11 y 12/12 se realiza la Estación de Navidad, con customización de bolsas y canje de velas.

Durante la Noche de los Shoppings, que será de 10 a 23, se se ofrecerá 25%, 30%, 45% y 50% de descuento en marcas adheridas, con todos los medios de pago. Además, habrá Elfos Mágicos en vivo, que recorrerán el centro comercial. La noche culminará con un show en vivo de música para volar, programado a las 21 hs en el patio de eventos central.

Las actividades navideñas en Alto Rosario

Patio Bullrich

El 17 de diciembre se lleva a cabo la Pre-Noche Shopping, una jornada especial con música en vivo, acciones comerciales y descuentos exclusivos, propuesta que se repetirá el 23 con la clásica Noche de los Shoppings.

Además, quienes carguen sus tickets en Appa! entre el 1 y el 23 de diciembre podrán participar del sorteo del Calendario de Adviento de Patio Bullrich, que contará con tres ganadores. Se anunciará el 23 de diciembre.

Ribera Shopping

Todos los días hasta el 24 de diciembre inclusive, las familias pueden sacarse su foto con Papá Noel. Además, hasta el 19 de diciembre, de 17 a 20, los chicos pueden dejar sus cartitas en “La Estación Postal del Polo Norte”.

En tanto, el 17 de diciembre, de 17 a 20, estará disponible “La Fábrica Mágica”, donde podrán armar su propio juguete. Mientras tanto, el día 18 se realizará el taller “Andén de Historias”, dedicado a la lectura. Luego, el 19 tendrá lugar “La Tienda Creativa”, con la oportunidad de decorar bolsas navideñas.

Durante el 23 de diciembre, la Noche de los Shoppings se destacará por la gran cantidad de sorpresas, regalos y música en vivo, además de ofrecer descuentos especiales en gastronomía para que los visitantes disfruten de meriendas o cenas.

Soleil Premium Outlet

En la Noche de los Shoppings del 23 de diciembre, el centro comercial se transformará en un espacio de entretenimiento y descuentos. Será una noche prenavideña donde lo digital se hace real. Habrá figuras del streaming y las redes sociales que compartirán juegos, charlas y desafíos junto al público. Además habrá intervenciones artísticas que complementan la experiencia: acústicos íntimos, coreografías en vivo, desfiles con marcas del shopping.

Terrazas de Mayo

En todo diciembre se vivirá la Navidad en el centro comercial con decoración única, acciones comerciales, descuentos especiales y la posibilidad de sacarse una foto con Papá Noel todos los días.