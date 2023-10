escuchar

Javier Milei, candidato a presidente por la Libertad Avanza, hizo fuertes declaraciones sobre los plazos fijos, una de las modalidades de ahorro más elegidas por los argentinos. El postulante que más votos obtuvo en las elecciones PASO criticó en duros términos a este tipo de depósitos bancarios.

Tras su presentación en el segundo debate presidencial, Milei desalentó el uso de los plazos fijo en pesos, argumentando que la moneda nacional no tiene valor y está vinculada a los políticos. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, enfatizó el actual diputado nacional en declaraciones radiales, cuando le consultaron qué le aconsejaba a una persona cuyo plazo fijo estaba próximo a vencer.

Sus dichos se dan en un contexto de alta volatilidad del dólar blue, que en los últimos días tuvo una fuerte escalada. Este martes 10 de octubre superó los $1000 e incluso tocó los $1050. Además, generó la reacción de una parte del mundo económico local, de otros candidatos que compiten por la presidencia como Patricia Bullrich y del actual presidente Alberto Fernández, quien denunció a Milei por el delito de “intimidación pública”.

En la denuncia presentada en la Justicia fueron acusados por el mismo delito el candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, y el candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires del mismo espacio, Agustín Romo.

Por otro lado, l jueves de la semana pasada, Milei expuso en la cumbre que hizo con empresarios en la terraza del bar Furia, mientras se desarrollaba el Coloquio de Idea, que “cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar”, por lo que también le llegaron críticas de distintos sectores de la política y la economía.

Después del segundo debate presidencial, Javier Milei criticó a los plazos fijos en pesos Agustin Marcarian - Pool Reuters

En tanto, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, ante los dichos de Milei que invitan a salir de los plazos fijos como instrumento de inversión, recalcó que los depósitos están seguros. “Es gravísimo porque por un voto más está timbeando el ahorro de la gente”, se quejó el ministro de Economía.

Posteriormente, Milei responsabilizó al Gobierno por la situación económica actual, a través de un mensaje en sus redes sociales con el que contraatacó: “Los que vienen timbeando los ahorros de los argentinos son ustedes, los políticos, que emiten dinero a mansalva para pagar un gasto público exorbitante para vivir como monarcas. Háganse cargo del desastre que han hecho con nuestro país”.

Los que vienen timbeando los ahorros de los argentinos son ustedes los politicos que emiten dinero a mansalva para pagar un gasto publico exorbitante para vivir como monarcas.



Haganse cargo del desastre que han hecho con nuestro pais. — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2023

De cuánto es la tasa de interés de un depósito a plazo fijo en octubre 2023

La tasa de interés para quienes durante octubre deseen depositar sus pesos en un plazo fijo es del 118 por ciento. De ese modo, si se deja el dinero invertido durante un año, la suba equivale a una tasa efectiva anual del 208,2 por ciento. En tanto, la tasa efectiva mensual es del 9,7 por ciento.

En esta nota de LA NACION se puede consultar un simulador para saber cuánto dinero se puede ganar con un plazo fijo en pesos a 30 días con la tasa de interés de 118 por ciento.

LA NACION