Qué dijo Scott Bessent sobre la compra de pesos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este viernes la intervención de su país en el mercado cambiario local con la adquisición de moneda argentina. La declaración, realizada a través de la red social X, se produce en el marco del fuerte respaldo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, a pocos días de las elecciones legislativas.

La confirmación de la intervención y el mensaje de respaldo

El funcionario del gobierno de Donald Trump detalló la operación en un mensaje publicado en su cuenta personal. “Estados Unidos apoya a la Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el ‘Blue Chip Swap’ y en el mercado al contado”, indicó Bessent. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió la publicación en su propio perfil de la plataforma.

“Ayer, el Tesoro compró pesos en el ‘Blue Chip Swap’ y en el mercado al contado”, afirmó Bessent

La mención refiere al mecanismo de transferencia internacional de fondos. Esto sugiere que el Tesoro norteamericano realizó operaciones en el mercado del dólar conocido como “contado con liquidación” (CCL).

Las intervenciones del gobierno estadounidense en el mercado de cambios local se repiten desde hace varios días. El objetivo es aplacar la volatilidad en un contexto de creciente demanda de dólares previa al proceso electoral.

Además de informar sobre la operación, el secretario del Tesoro emitió una nueva señal de apoyo. “El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que la Argentina vuelva a ser grande”, señaló. En la misma línea, aseguró: “El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió el pacto financiero con Argentina

El contexto del auxilio financiero a la Argentina

Este respaldo se materializa en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, una prueba determinante para la administración de Javier Milei. La intervención en el mercado cambiario se suma a las recientes discusiones sobre un paquete de asistencia financiera más amplio.

El miércoles, luego de una reunión entre Trump y Milei en la Casa Blanca, Bessent había anticipado que el auxilio financiero a la Argentina podría duplicarse. El funcionario explicó que el plan contempla alcanzar los 40.000 millones de dólares. Este monto total incluye una línea de financiamiento adicional de 20.000 millones de dólares que se sumaría a un swap de monedas por un valor idéntico, ya anunciado y próximo a concretarse.

Estados Unidos busca limitar la influencia de China en la región Susan Walsh - AP

Bessent, artífice del auxilio financiero, coordinó estas acciones con el equipo económico que lidera Caputo. “Creo que estaría más orientada al mercado de deuda”, señaló el secretario a periodistas en Washington sobre la nueva facilidad de crédito. “Así que eso sería un total de US$40.000 millones para la Argentina”, concluyó.

El impacto en la cotización del dólar y los activos locales

El dólar operó al alza este viernes pese a la nueva confirmación de respaldo del gobierno de Estados Unidos. En las pizarras del Banco Nación, la divisa subió 25 pesos en relación al cierre del jueves y se ubicó en 1455 pesos. La cotización minorista tocó un máximo de 1465 pesos durante la jornada.

Los dólares financieros también mostraron una trayectoria alcista. El dólar MEP alcanzó un valor de 1484,38 pesos, una suba del 0,7%. El contado con liquidación (CCL) cotizó a 1500,37 pesos, un incremento del 0,6% sobre el cierre anterior.

El dólar minorista cerró la jornada a 1455 pesos en las pizarras del Banco Nación Camila Godoy

Los bonos soberanos operaron mayoritariamente con números en rojo. El título AL29D registró el retroceso más significativo de la jornada, con una caída del 1,5% en su cotización.

Las acciones de empresas argentinas que operan en Wall Street tuvieron un comportamiento mixto. Los ADR de Edenor, Globant y BBVA encabezaron las subas, con alzas entre 0,8% y 2,3%. En el otro extremo, los papeles de Loma Negra, Mercado Libre y Grupo Financiero Galicia registraron caídas entre 0,5% y 0,8%.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.