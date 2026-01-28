¿Qué está impulsando la imparable subida del oro?

Las malas noticias suelen ser buenas noticias para el precio del oro, refugio de valor en tiempos de crisis. Pero hoy, las buenas noticias también son buenas noticias para el metal. A medida que se intensificaban las amenazas del presidente Donald Trump contra los aliados europeos de Estados Unidos, su precio se disparó. Cuando abandonó esas amenazas, siguió subiendo.

Ya ha subido más de un 17% este año, superando los US$5000 por onza por primera vez en la historia el 26 de enero. Aún no es febrero y el oro ya ha superado las previsiones de muchos analistas para finales de 2026.

El activo se encuentra en el centro del llamado “debase trade”, por el que los inversores preocupados por el derroche fiscal, la tensión geopolítica y el colapso de las normas institucionales venden bonos del Estado y dólares, y recurren en su lugar a uno de los activos más antiguos para protegerse. Desde que Trump reveló al mundo su muro de aranceles globales el 2 de abril del año pasado, el índice S&P 500 ha caído más de un 1% en 27 ocasiones. En promedio, el precio del oro subió un 0,6% al día durante esas ventas masivas. Pero el oro también sube cuando suben las acciones. En los 24 días en que el S&P 500 subió más de un 1%, el oro se disparó un 0,2%.

Desde que Trump reveló al mundo su muro de aranceles globales el 2 de abril del año pasado, el índice S&P 500 ha caído más de un 1% en 27 ocasiones. ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

En los últimos años, los bancos centrales de los mercados emergentes, liderados por China, impulsaron la subida. Estos inversores hiperconservadores han vuelto a enamorarse del oro físico, que esperan que los proteja en medio de la agitación geopolítica. Sin embargo, los flujos hacia los fondos que cotizan en Bolsa (ETF) de oro sugieren que un nuevo grupo de inversionistas se está contagiando, atraídos por los rendimientos y la diversificación más que por la seguridad. Los ETF de oro poseen ahora más de 4000 toneladas en todo el mundo. Sus reservas crecieron un 25% en 2025 y ahora tienen un valor superior a los US$650.000 millones.

Los inversores asiáticos están a la cabeza. En los últimos dos años, las tenencias de oro de los ETF con sede en Asia se han más que triplicado hasta alcanzar las 460 toneladas. En el último trimestre de 2025, el ETF Huaan Yifu Gold, un fondo chino, registró la segunda mayor entrada de capital de todos los ETF de oro, solo por detrás del fondo insignia de State Street, un gigante estadounidense de la gestión de activos, cuyas tenencias son 11 veces mayores.

Los grandes fondos de Japón y Corea del Sur también registraron fuertes aumentos. Cheah Cheng Hye, multimillonario cofundador de Value Partners, una de las mayores gestoras de activos de Asia, afirmó recientemente que ahora invierte el 25% de su patrimonio en oro, frente al 15% de hace un año.

También podría estar abriéndose la puerta a una inversión institucional más sostenida. El Sistema Nacional de Pensiones de la India, un grupo que aglutina planes de pensiones de contribución definida, permitió a los fondos destinar hasta el 1% de sus activos colectivos, que ascienden a US$175.000 millones, a ETF de metales preciosos. A principios de 2025, un programa piloto para el sector asegurador chino permitió a diez empresas invertir la misma proporción de sus activos en oro.

Aún no es febrero y el oro ya ha superado las previsiones de muchos analistas para finales de 2026. New Africa - Shutterstock

El dinero inteligente desprecia los metales preciosos. Un activo que no genera flujos de efectivo —y nunca lo hará— es imposible de valorar descontando el flujo de beneficios futuros esperados, como ocurre con las acciones o los bonos. Los activos cuyo valor total se basa en lo que otra persona podría pagar por ellos en el futuro son motivo de preocupación comprensible para los gestores de carteras prudentes. Pero un activo que proporciona estabilidad en períodos de pánico y que sube suavemente el resto del tiempo es cada vez más difícil de rechazar.

El análisis de MSCI sugiere que un inversor con una combinación convencional de 60% de acciones y 40% de bonos podría haber aumentado sus rendimientos anuales en cuatro puntos porcentuales el año pasado si hubiera cambiado la mitad de esos bonos por oro, sin añadir apenas volatilidad a su cartera. Las asignaciones al oro en las inmensas carteras institucionales occidentales, que normalmente lo han ignorado, siguen siendo minúsculas.

Según el banco Goldman Sachs, el metal representa solo el 0,17% de la riqueza combinada de los estadounidenses en acciones, bonos y depósitos. Pero cada aumento de 0,01 puntos porcentuales en esa proporción eleva el precio del metal en torno a un 1,4%. No es necesario que los estadounidenses alcancen los niveles de entusiasmo de los asiáticos por el oro para que este siga subiendo.