Suben las bolsas mundiales y cae el petróleo tras el alto el fuego en la guerra en Medio Oriente

TOKIO (AP).- Las acciones mundiales se disparan en las operaciones del miércoles, mientras los precios del petróleo se desploman después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

El CAC 40 francés sumó casi un 4% en las primeras operaciones, mientras que el DAX alemán subió un 4,7%. El FTSE 100 británico ganó un 2,3%. En tanto, se espera que las acciones estadounidenses suban ligeramente, con los futuros del Dow marcando un aumento del 2,3%. Los futuros del S&P 500 subieron un 2,5%.

En Asia, el Nikkei 225 de referencia de Japón subió un 5,4%. El S&P/ASX 200 de Australia saltó un 2,6%. En tanto, el Kospi de Corea del Sur se disparó un 6,9% y el Hang Seng de Hong Kong subió un 3,1 %.

Suben los mercados del mundo. Eugene Hoshiko - AP

El crudo de referencia de Estados Unidos cayó de 16,47 dólares hasta 96,48 dólares por barril. El Brent, el modelo internacional, bajó de US$13,79 a 95,48 dólares por barril. Por otro lado, los futuros del gas natural bajaron un 5%.

En las operaciones de divisas, el dólar de Estados Unidos bajó a 158,35 yenes japoneses desde 159,52 yenes el miércoles. El euro costaba 1,1671 dólares, frente a 1,1597 dólares. El dólar suele convertirse en un refugio seguro durante la incertidumbre geopolítica, por lo que el acuerdo de alto el fuego contribuyó a reducir ese atractivo.

Estos movimientos respondieron al alto el fuego después de un reciente repunte de sus precios provocado por el inicio de la guerra, que bloqueó en la práctica el paso por el estrecho, una ruta crucial para el suministro mundial.

“Aun así, el ánimo sigue siendo de optimismo cauto más que de celebración abierta. El alto el fuego dura solo dos semanas, y los mercados observarán de cerca si el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz se normaliza como se prometió y si la frágil tregua puede allanar el camino hacia un acuerdo de paz más duradero”, indicó Tim Waterer, analista jefe de mercados en KCM Trade.

El alto el fuego de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

El primer mandatario norteamericano anunció a última hora del martes que aplazaba sus amenazas de ataques contra puentes iraníes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles. El ministro de Exteriores de Irán indicó que el paso por el estrecho se permitiría durante las próximas dos semanas bajo gestión militar iraní.

Trump anunció en su red social que acordó suspender por dos semanas los ataques contra Irán, tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de ese país, Asim Munir. Israel también suscribió al cese del fuego temporal y suspendió los bombardeos.

El anuncio de Trump. Truth

Según explicó Trump, la decisión está sujeta a que Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz. “Decidí suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego de doble vía”, señaló el mandatario norteamericano, cuando faltaba menos de una hora y media para que venciera el ultimátum que le había impuesto al régimen.

El jefe de Estado estadounidense sostuvo que la medida se basa en que Estados Unidos ya “cumplió y superó todos los objetivos militares” y que las negociaciones avanzan hacia un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y en Medio Oriente.

Pero los analistas desaconsejaron un exceso de optimismo. “Hay motivos para ser optimistas, pero todavía es demasiado pronto para saberlo, porque, como saben, al fin y al cabo, es Trump”, dijo Takashi Hiroki, estratega jefe en MONEX.