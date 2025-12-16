Qué son las bandas de flotación de la cotización del dólar

Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA), explicó el funcionamiento del nuevo régimen de bandas de flotación de la cotización del dólar. La entidad anunció previamente modificaciones en el esquema, las cuales entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2026. Durante una conferencia de prensa, Bausili detalló cómo se ajustarán los límites de la divisa.

El mecanismo de ajuste de las bandas de flotación

El funcionario indicó que el ajuste se vinculará directamente con la dinámica inflacionaria doméstica: “Respecto al régimen de flotación entre bandas, a partir del 1º de enero de 2026, el techo y piso de la banda evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec. Se sabrá con dos meses de anticipación“.

Santiago Bausili, presentó el esquema de bandas de flotación que busca limitar el riesgo de movimientos extremos en la cotización del dóla [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El titular del BCRA aclaró que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos y acotó que el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo.

El objetivo central de este mecanismo es que las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos en el tipo de cambio. El funcionario sintetizó: “Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos en el tipo de cambio”.

El programa de acumulación de reservas y la demanda de dinero

Junto con la definición del régimen de flotación, Bausili anticipó la puesta en marcha de un programa de acumulación de reservas, que comenzará también el 1 de enero de 2026 y tendrá “dos consideraciones” como puntos guía.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la implementación del régimen de bandas de flotación cambiaria Soledad Aznarez

El primer punto se centra en “Primero, la demanda de dinero”, introdujo Bausili y explicó que el programa diseñado es consistente con la estimación del BCRA para el crecimiento y la remonetización de la economía a lo largo del año próximo.

Bausili profundizó: “El programa diseñado es consistente con la estimación del BCRA para el crecimiento y remonetización de la economía a lo largo de 2026. El escenario base de remonetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI para diciembre de 2026. Podría ser abastecido mediante la compra de US$10.000 millones, un monto sujeto a la oferta de flujo de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a US$17.000 millones sin generar presiones inflacionarias" sintetizó.

Bausili anticipó la puesta en marcha de un programa de acumulación de reserva [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El Banco Central mantendrá un sesgo de su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización. Esto ocurre mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado. Bausili aclaró que, “En caso de que la evolución sea menor a lo esperado, se adoptarán las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa”.

Liquidez del mercado de cambios y operaciones de compra

En segundo lugar, Bausili puso como lineamiento la “liquidez del mercado de cambios”, con el fin de promover la continuidad del buen funcionamiento del mercado, según el funcionario.

“La compra de reservas será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios. Inicialmente, el monto de ejecución diaria estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios.

El esquema de bandas de flotación del dólar, ajustará el techo y el piso de su cotización según el dato de inflación mensual del Indec Vahid Salemi - AP

El presidente del BCRA sostuvo que esta flexibilidad operativa responde a la observación de que el volumen comercializado diariamente presenta fluctuaciones significativas.

“El Banco Central podrá concretar compras en bloque de manera adicional. Estas compras se realizan para evitar que las operaciones afecten el buen funcionamiento y estabilidad del mercado” concluyo el funcionario.

La calibración monetaria y las herramientas de administración

En la misma línea, definió el conjunto de medidas como una “calibración monetaria” que se realizará en función de la “evolución de la inflación, su relación con el nivel de actividad y las condiciones financieras que determinan la demanda de dinero”.

Para administrar aspectos como la cantidad de dinero derivada de la compra de reservas, el BCRA seguirá utilizando “herramientas convencionales y prudenciales”.

Bausili definió el conjunto de medidas como una “calibración monetaria”

La entidad priorizará corregir eventuales desvíos por medio de operaciones de mercado abierto. Estas operaciones incluyen compras y ventas de LECAPs en pesos. También abarcan operaciones con compromiso de recompra de LECAPs con entidades financieras.

Bausili concluyó que, de ser necesario y de manera complementaria, “los encajes podrán recalibrarse con los mismos fines”. “El BCRA procura que los cambios de nivel de integración converjan a parámetros prudenciales”, afirmó.

