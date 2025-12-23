El rally de octubre no alcanzó: las acciones argentinas se desvalorizaron US$7647 millones en el año

Las acciones argentinas atravesaron un año de marcada volatilidad. Luego de haber cerrado 2024 con rendimientos en dólares de tres dígitos, en enero sufrieron el primer sacudón, cuando Donald Trump aumentó los aranceles a las importaciones y el clima global se volvió más adverso. A esto se le sumó la incertidumbre por las elecciones de medio término, que provocó una etapa de subas y bajas pocas veces vista en la Bolsa argentina, con el golpe de septiembre incluido. Y, pese al rally que llegó tras la victoria del oficialismo en octubre, las compañías se desvalorizaron US$7647 millones en 2025.

La cifra, provista por la sociedad de bolsa Cocos, surge de comparar la capitalización bursátil de las 21 empresas que conforman el panel líder del índice accionario S&P Merval. Este número indica cuánto vale una determinada firma, de acuerdo con el precio de las acciones que circulan y se operan en el mercado de capitales.

Este grupo de compañías locales valían en su conjunto unos US$74.814 millones al 31 de diciembre del año pasado, según el informe de Cocos. Las acciones venían en aquel entonces de un rally alcista que había dejado el primer año de gestión de Javier Milei y, sobre todo, el blanqueo de capitales que había impulsado el Gobierno. Casi un año después, ese número descendió a US$67.166 millones al viernes 19 de diciembre. Fue una caída de 10,22% en 12 meses.

Para Tobías Sánchez, portfolio manager de la firma, las acciones argentinas tuvieron durante el año “dos películas bien distintas”. La primera mitad se caracterizó por una mayor volatilidad e incertidumbre por la previa electoral, con fuertes caídas tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En cambio, en los últimos meses del año se modificó el humor de los inversores con el rebote que dejó la victoria del oficialismo en las legislativas de octubre, donde el Merval tuvo un envión alcista que fue liderado por el sector bancario y energético.

Las empresas argentinas perdieron US$7647 millones de capitalización bursátil en un año. Fuente: Cocos Capital

“Diciembre le sumó un impulso con los anuncios de política monetaria y cambiaria, apuntados a acumular reservas y darle más previsibilidad al esquema, lo que también terminó empujando a bonos y acciones. Aun habiendo ganado las elecciones y con anuncios en línea con lo que el mercado quería escuchar, la foto del comienzo de año hasta ahora sigue siendo mixta. Varias compañías todavía muestran rendimientos negativos en el año, especialmente si el análisis se hace en dólares", explicó.

Este fue el caso de la energética YPF, la empresa más valuada del mercado argentino. Tras haber iniciado el año con una valuación de US$16.636 millones, la energética estatal cierra 2025 con un valor de mercado de US$13.848 millones. Fue una desvalorización de US$2788 millones en 12 meses, equivalente a una baja de 16,8% en dólares.

El sector financiero tampoco logró escapar de la corrección de precios. Grupo Financiero Galicia perdió US$1433 millones de valuación de mercado, un 14,3% menos frente al año anterior. La tendencia también se vio en Banco Macro, que perdió US$269 millones (-4,4%). En el caso de BBVA, la baja fue de US$115 millones (-2,9%). Mientras que Banco Supervielle restó US$261 millones a su valor en el mercado (-19,8%).

Sin embargo, el caso más llamativo fue el de Sociedad Comercial del Plata, que vio evaporarse más de la mitad de su valor: pasó de representar US$649 millones a US$301 millones. Se trató de una diferencia de US$348 millones (-53,6%). La siderúrgica Ternium Argentina perdió US$1241 millones de market cap, un retroceso de 36,4% frente al año anterior.

YPF, la compañía con mayor valuación del mercado, perdió US$2788 millones este año

“La realidad es insoslayable, 2025 no fue un buen año para las acciones locales. En el mejor momento de la gestión Milei, el Merval medido en dólares CCL tocó aproximadamente los US$2400, cuando hoy se encuentra en US$2031 y llegó a tocar pisos por debajo de los US$1700. Por caso, tanto YPF como Banco Galicia, de las más operadas, perdieron un quinto de su valor versus 2024. Pampa Energía, excelente compañía con enorme potencial para 2026, terminó casi neutro frente al año pasado", enumeró Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Sin embargo, casi media docena de compañías lograron desacoplarse de la tendencia general y cierran el año en verde. Este fue el caso de Transener, que se revalorizó US$201 millones desde diciembre pasado, un salto del 19,5%. También se destacó Central Puerto, que sumó US$420 millones (+18,6%); Transportadora de Gas del Sur, con US$306 millones (+6,9%); y, como se dijo, Pampa Energía, con una leve mejora de US$34 millones (+0,7%). Finalmente, el valor de Loma Negra en el mercado mejoró US$103 millones (+7,3%).

Con un balance dispar entre las acciones, la Bolsa porteña termina el año con una caída del 4,8% en dólares. En el medio, tuvo una de las caídas más importantes de su historia, luego de que retrocediera 16,7% el día posterior a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Un mes y medio después, con una victoria del oficialismo que no estaba puesta en precios y la ayuda del Tesoro de Estados Unidos de por medio, registró un alza del 31,2% el día posterior a las legislativas de octubre. Fue el alza diaria más significativa del que se tenga registro.

“Despejado el riesgo político luego del 26 de octubre, las acciones argentinas mostraron una performance marcadamente alcista, sobre todo el sector energético y las utilities, pero aún en los bancos que fueron castigados. Un riesgo país debajo de 600 puntos básicos impulsó a los papeles locales a los que hoy vemos como un valor relativo mejor que la renta fija soberana. Hay potencial de suba en las acciones, sin dudas", sumó Camusso.

Para el analista, las claves para 2026 pasarán por tener una macroeconomía ordenada, la compra de divisas por parte del Tesoro y el posterior pago de los compromisos de deuda en dólares. Un potencial driver al alza podría ser la eliminación de los controles cambiarios y la vuelta a los mercados internacionales de deuda. Esto último podría ser un catalizador para que la Argentina sea sujeto de revisión por MSCI y ser considerado un mercado emergente.

En un escenario positivo, donde el riesgo país comprima hacia niveles más parecidos a los que tiene el resto de la región, Sánchez ve espacio para que el Merval en dólares termine en máximos históricos. El objetivo a alcanzar son los US$2400, frente a los US$2031 actuales, un recorrido de casi el 20% por delante.

“Pero esto va a pasar sí y solo sí el mercado empieza a ver deliveries [resultados concretos] y no solo titulares. Esto se traduce en una acumulación efectiva de reservas, mayor apertura de capitales y más foco en la actividad para sostener un crecimiento consistente”, cerró.