Después de que el Gobierno asegurara este jueves haber desbaratado la mayor cueva de venta ilegal de dólares de la City porteña, el nombre de Ivo Esteban Rojnica, el financista conocido como “El Croata”, comenzó a sonar con fuerza. Considerado como el principal operador clandestino de la divisa estadounidense, el hombre de 42 años, quedó bajo la lupa de la Justicia luego de que el Poder Ejecutivo emitiera una alerta roja para prohibirle la salida del país y pidiera su detención preventiva.

En el marco de numerosos operativos realizados ayer en la Ciudad por la División Antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA), inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduana con el objetivo de desmantelar los puntos donde la moneda extranjera se vende de manera clandestina, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó una serie de allanamientos en San Martin 140, piso 19, donde operaba la mayor cueva de la City porteña, cuyo nombre de fantasía era Nimbus.

“El nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el de El Croata Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City”, detallaron voceros de Aduana. Las mismas fuentes informaron que el financista usaba una agencia de viajes para sacar dólar del país con la fachada de “dólar tarjeta” y precisaron que “con esa maniobra ganaban una diferencia del 20% en dólares”.

Durante el allanamiento a Nimbus los investigadores se sorprendieron con el descubrimiento de documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior y constataron operaciones inmobiliarias en Paraguay, transacciones con sociedades españolas y transferencias a Uruguay y Bolivia.

“Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, donde existía un servicio de apertura de cuentas offshore; Paraguay, donde El Croata compró propiedades millonarias; y España, donde armó dos sociedades”, detallaron las fuentes, y agregaron en referencia a Rojnica: “También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia (...) Y se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como fachada para girar dólares al exterior”.

Ivo Rojnica junto a su pareja, la modelo Melina Camm

En sus redes sociales, que fueron cerradas hoy tras el escándalo, El Croata daba cuenta de una vida de viajes y lujos junto a su pareja, la modelo Melina Cammertoni, con quien se casó a mediados de noviembre del año pasado. Con un exclusiva fiesta para al menos 500 invitados, celebrada en el predio de La Rural, la pareja festejó su casamiento sin escatimar en lujos. Según dio cuenta en aquel entonces la Revista Caras, los recién casados dieron el sí en la tradicional Basílica del Santísimo Sacramento y fueron acompañados por un coro del Teatro Colón.

En cuanto a la glamorosa celebración, Rojnica y la modelo, más conocida como Melina Camm, no dejaron ningún detalle librado al azar y agasajaron a los más de 500 invitados con una imponente ambientación, el prestigioso catering EAT, un famoso DJ y al canto de la banda Los Totora, todo bajo la suervisión la Claudia Villafañe.

“Ivo me ofreció compromiso en el Hotel George V de Paris siete meses antes de la boda. Fue todo súper romántico, volvíamos del Mouline Rouge y en el hotel me dio el anillo, ¡casi me muero!”, contaba la modelo a la revista en aquella oportunidad, al recordar el pedido de matrimonio, realizada en uno de los frecuentes viajes de la pareja.

Allanamientos

Al arribar al domicilio señalado, los agentes afectados al operativo detectaron que la puerta estaba cerrada y que no había nadie en el interior. En ese contexto, afirmaron que “El Croata anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido”, por lo que la Policía Federal “volteó la puerta” e ingresó.

Una vez adentro de la cueva, el personal se encontró con un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas. Se hallaron elementos de prueba que fueron secuestrados, entre ellos apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos vacíos de distinto tamaño, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.

Ayer, durante los allanamientos ordenados por la Justicia y antes de ingresar a Nimbus, las autoridades detuvieron a seis ciudadanos, algunos de ellos de nacionalidad extranjera, que tenían más de 800 mil dólares. Además, incautaron documentación que vincula la cifra encontrada con la cueva que operaba El Croata en la calle Sarmiento.

De acuerdo con lo informado, el monto más alto se registró en un operativo en el barrio porteño de Belgrano, donde lograron decomisar 700 mil dólares a tres ciudadanos de origen chino que llevaban los fajos escondidos y adosados a sus cuerpos; mientras que otros 100.000 dólares fueron incautados en pleno microcentro.

Los procedimientos se concretaron en el marco del alza sostenida del dólar blue, que superó la barrera de los $1000. Frente a la escalada en la cotización, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había compartido un artículo periodístico en su cuenta de la red X que se refería a los operativos en ‘cuevas’ de la City “para desbaratar la comercialización ilegal de la moneda extranjera”.

