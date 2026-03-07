Tras los cruces y acusaciones de “golpísta”, Victoria Villarruel acapara la atención en la Fiesta de la Vendimia en Mendoza

MENDOZA.- La Fiesta Nacional de la Vendimia siempre ha sido una vidriera de la política argentina. Y en esta edición, en la celebración por sus 90 años, habrá una excepción: la ausencia de la primera línea del gobierno nacional. Este sábado estará marcado por el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, con buena parte del gabinete y una decena de gobernadores, aunque el mendocino Alfredo Cornejo, partirá recién el domingo.

Una figura, siin embargo, acapara la atención: la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya se encuentra en tierra cuyana, aunque no fue recibida por las principales autoridades locales. También, tendrá su contrapeso: Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Después, aparecen en escena dirigentes de segundo y tercer rango que serán parte activa de las celebraciones.

La segunda autoridad más importante de la república, convertida por estas horas en presidenta en ejercicio hasta el regreso del mandatario, viene de una semana cargada de controversias y fuertes cruces con referentes libertarios, que la acusaron de “golpista”. Por eso, su visita a la fiesta máxima de los mendocinos, por segunda vez, ya que estuvo en 2024, concentra todas las miradas.

Durante la semana, la llegada de la titular del Senado estuvo rodeada de un halo de misterio. Había trascendidos que ponían su viaje estaba en duda, sobre todo por la fuerte polémica que se generó con el diputado nacional y exministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien sueña con gobernador la provincia . El cruce entre ambos fue feroz en los primeros dos años de la era libertaria. Petri le dijo que buscaba desestabilizar al gobierno de Milei y la acusó de golpista; ella, le respondió que parecía “una vieja chusma” y que se dedicara a dar respuesta del vaciamiento de IOFA, la obra social de los militares.

Victoria Villarruel y Luis Petri

Con el correr de los días, diversas fuentes confirmaron a LA NACIÓN que Villarruel no iba a desistir de participar de las actividades, más allá de la incomodidad que podía generar en el oficialismo mendocino, entre radicales y violetas, teniendo en cuenta el vínculo estrecho de Cornejo con Milei. De igual forma, la relación entre el gobernador y Petri está menos aceitada, por diferencias políticas y electorales previas, incluso en las urnas, por lo que la visita de Villarruel tampoco se veía con desagrado, en medio de las internas locales rumbo a la gobernación de 2027.

A mitad de semana, se confirmó que Villarruel llegaría con una comitiva reducida, acompañada por su principal asesor. Finalmente, este viernes, pasadas las 13, la vicepresidenta pisó tierra mendocina y se prepara para sumarse a los festejos, entre los que se destacan el tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), durante la mañana de este sábado, y el Agasajo de Bodegas de Argentina (BA), que se desarrollará pasado el mediodía.

En las últimas horas, tanto el presidente como Petri bajaron el tono de los ataques y dejaron en claro ante la prensa, con cierta incomodidad, que no pretenden que Villarruel renuncie a su cargo. En una entrevista con Luis Majul, que se verá el domingo por LN+, Milei indicó que es “mentira” que haya solicitado la renuncia de la vicepresidenta. En tanto, el diputado nacional por Mendoza se expresó en el mismo sentido. “No tiene que renunciar. Ya hablé. Que siga donde está”, se limitó a contestar.

Habrá que esperar ahora al desarrollo de las actividades centrales durante el sábado, aunque está en duda la realización del acto central, por la noche, en el teatro griego Frank Romero Day, debido a los pronósticos de fuertes lluvias.

Además de Villarruel, las presencias serán acotadas a figuras de menor rango, entre ellas, el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, un visitante histórico de las vendimias, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. También habrá legisladores locales y nacionales, como Virginia Gallardo y Karen Reichardt, además de intendentes. De hecho, cuando aterrizó Villarruel en la Cuarta Brigada Aérea, Cornejo se encontraba con Macri en un acto en la Casa de Gobierno, por lo que no fue recibida por el mandatario ni por la vicegobernadora Hebe Casado.

“No sabíamos que llegaba hoy”, se limitó a decir a este diario una importante fuente del oficialismo provincial.