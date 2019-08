Fernández enviará a Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Después de que el presidente Mauricio Macri lo aprobara, hoy parte del equipo económico del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunirá con el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

Si bien inicialmente se barajaban cuatro nombres (Matías Kulfas, Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen y Emmanuel Álvarez Agis), finalmente participarán del encuentro de hoy a las 16 Todesca y Nielsen.

Cecilia Todesca trabajó en el Banco Central durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont e integra el Grupo Callao, el centro de estudios que Fernández armó a principios de 2018. Es hija de Jorge Todesca, actual titular del Indec.

Ella y Matías Kulfas tratan a diario con el candidato del Frente de Todos, le preparan informes sobre la marcha actual de la economía, se reúnen con bancos y fondos de inversión. En junio pasado acompañaron a Fernández en la reunión que mantuvo con los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De perfil moderado, se ubican en un punto intermedio entre las miradas de Kicillof y Nielsen.

Guillermo Nielsen fue secretario de Finanzas entre 2002 y 2005 y participó de las negociaciones para el canje de la deuda argentina con el FMI durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En julio de este año trató de "ignorante" al ex ministro de Economía y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por sus manejos en el mercado financiero internacional y la negociación con los holdouts. En ese momento, Fernández se puso del lado de Kicillof y relativizó el lugar del ex funcionario en su equipo. "Yo hablo con Guillermo, pero no tengo ningún referente económico. Guillermo acompaña con alguna información precisa que le pido sobre el tema deuda, pero es la opinión de Guillermo y no la mía. Quisiera que me dejen a mí decidir quienes son los que pueden hablar por mí, no que lo decidan los diarios. Nielsen no es referente mío", dijo. De todas formas, hoy formará parte de la reunión.