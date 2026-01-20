LA NACION

Quiénes son los líderes políticos y empresarios que asisten a la cumbre de Davos en Suiza

Bajo el lema “un espíritu de diálogo”, la 56ª reunión anual convoca a 3.000 participantes de 130 países; participan 64 jefes de Estado, 850 directores ejecutivos de compañías globales y representantes de organismos multilaterales

Robertino Imberti
El Foro Económico Mundial se constituye como un organismo internacional que busca fomentar la cooperación entre los sectores público y privado a nivel global
El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), más conocido como la reunión empresaria de Davos, se desarrolla desde ayer y durará hasta el 23 de enero. Es el encuentro 56ª y está enmarcado en el lema “un espíritu de diálogo”.

El encuentro busca establecer mecanismos de cooperación en un contexto de fragmentación geopolítica y cambios tecnológicos acelerados.

Qué es Davos

Según el programa oficial, las deliberaciones se organizan en cinco desafíos globales: la cooperación en un mundo disputado, el desbloqueo de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la construcción de la prosperidad dentro de los límites planetarios.

La cumbre en los Alpes reúne a los directivos corporativos y jefes de Estado con mayor incidencia en el tablero político y económico mundial
Jefes de Estado y líderes políticos

La nómina de asistentes incluye a 64 jefes de Estado y de Gobierno. La atención se centra en la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien encabeza una delegación oficial integrada por secretarios de su Gabinete.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en una pantalla gigante durante su discurso por videoconferencia en la reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, el 23 de enero de 2025
El listado de mandatarios confirmados incluye a:

  • Javier Milei (Argentina)
Javier Milei se presentará este miércoles 21 de enero en el Foro Económico Mundial
  • Emmanuel Macron (Francia)
  • Friedrich Merz (Alemania)
  • Mark Carney (Canadá)
  • Volodímir Zelenski (Ucrania)
  • Daniel Noboa (Ecuador)
  • Gustavo Petro (Colombia)
  • He Lifeng (viceprimer ministro de China)
Cuándo habla Javier Milei en Davos

Asimismo, participan los titulares de organismos multilaterales: António Guterres (ONU), Kristalina Georgieva (FMI), Ajay Banga (Banco Mundial) y Ursula von der Leyen (Comisión Europea).

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, gesticula durante un discurso en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos el 20 de enero de 2026
El sector privado y la innovación tecnológica

Un total de 850 directores ejecutivos (CEOs) de las principales industrias globales asiste a la cumbre. La inteligencia artificial y la transición energética dominan la agenda corporativa. Entre los ejecutivos presentes figuran:

Tecnología e IA: Satya Nadella (Microsoft), Jensen Huang (Nvidia), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (Google DeepMind) y directivos de OpenAI.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante Nvidia Live, antes de la feria anual Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, Nevada, el 5 de enero de 2026
Finanzas: Larry Fink (BlackRock), Jamie Dimon (JPMorgan Chase), Ken Griffin (Citadel), Brian Moynihan (Bank of America), Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

Larry Fink, CEO de BlackRock
Energía: Representantes de ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Equinor y ENI.

La representación argentina

Javier Milei llegó a Suiza acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno.

Foro de Davos 2026: qué se sabe del encuentro económico y de la participación de Milei en Suiza

En el ámbito empresarial, la asistencia argentina registra una reducción respecto de años previos. La participación confirmada comprende a Marcos Bulgheroni (CEO de Pan American Energy Group), Alejandro Bulgheroni (presidente de Pan American Energy Group), Bettina Bulgheroni (titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción - CiCyP), Martín Eurnekian (CEO de Corporación América Airports).

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, expone en un encuentro en el Foro Económico Mundial
La agenda del miércoles contempla la exposición de Milei ante el plenario y su participación en la firma del Consejo de la Paz, organismo impulsado por la administración estadounidense para promover la estabilidad en áreas de conflicto.

Milei llega a Davos
