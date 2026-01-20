Quiénes son los líderes políticos y empresarios que asisten a la cumbre de Davos en Suiza
Bajo el lema “un espíritu de diálogo”, la 56ª reunión anual convoca a 3.000 participantes de 130 países; participan 64 jefes de Estado, 850 directores ejecutivos de compañías globales y representantes de organismos multilaterales
El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), más conocido como la reunión empresaria de Davos, se desarrolla desde ayer y durará hasta el 23 de enero. Es el encuentro 56ª y está enmarcado en el lema “un espíritu de diálogo”.
El encuentro busca establecer mecanismos de cooperación en un contexto de fragmentación geopolítica y cambios tecnológicos acelerados.
Según el programa oficial, las deliberaciones se organizan en cinco desafíos globales: la cooperación en un mundo disputado, el desbloqueo de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la construcción de la prosperidad dentro de los límites planetarios.
Jefes de Estado y líderes políticos
La nómina de asistentes incluye a 64 jefes de Estado y de Gobierno. La atención se centra en la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien encabeza una delegación oficial integrada por secretarios de su Gabinete.
El listado de mandatarios confirmados incluye a:
- Javier Milei (Argentina)
- Emmanuel Macron (Francia)
- Friedrich Merz (Alemania)
- Mark Carney (Canadá)
- Volodímir Zelenski (Ucrania)
- Daniel Noboa (Ecuador)
- Gustavo Petro (Colombia)
- He Lifeng (viceprimer ministro de China)
Asimismo, participan los titulares de organismos multilaterales: António Guterres (ONU), Kristalina Georgieva (FMI), Ajay Banga (Banco Mundial) y Ursula von der Leyen (Comisión Europea).
El sector privado y la innovación tecnológica
Un total de 850 directores ejecutivos (CEOs) de las principales industrias globales asiste a la cumbre. La inteligencia artificial y la transición energética dominan la agenda corporativa. Entre los ejecutivos presentes figuran:
Tecnología e IA: Satya Nadella (Microsoft), Jensen Huang (Nvidia), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (Google DeepMind) y directivos de OpenAI.
Finanzas: Larry Fink (BlackRock), Jamie Dimon (JPMorgan Chase), Ken Griffin (Citadel), Brian Moynihan (Bank of America), Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).
Energía: Representantes de ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Equinor y ENI.
La representación argentina
Javier Milei llegó a Suiza acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno.
En el ámbito empresarial, la asistencia argentina registra una reducción respecto de años previos. La participación confirmada comprende a Marcos Bulgheroni (CEO de Pan American Energy Group), Alejandro Bulgheroni (presidente de Pan American Energy Group), Bettina Bulgheroni (titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción - CiCyP), Martín Eurnekian (CEO de Corporación América Airports).
La agenda del miércoles contempla la exposición de Milei ante el plenario y su participación en la firma del Consejo de la Paz, organismo impulsado por la administración estadounidense para promover la estabilidad en áreas de conflicto.
