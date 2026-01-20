Qué es Davos

El presidente Javier Milei asistirá a la asamblea del Foro Económico Mundial en Suiza. La cita en Davos congrega a los principales mandatarios, empresarios y referentes culturales del planeta. Este encuentro anual busca establecer canales de diálogo para enfrentar los desafíos de la agenda económica global, regional e industrial en un contexto de cambio tecnológico.

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos

El Foro Económico Mundial funciona como una organización internacional que fomenta la colaboración entre los sectores público y privado. Esta fundación sin fines de lucro nació en 1971 y mantiene “una postura independiente e imparcial”, según indica en su página oficial.

La cumbre anual en el territorio suizo congrega a los principales líderes empresariales y políticos del planeta Markus Schreiber - AP

Su base de operaciones reside en la ciudad de Davos, sitio que otorga el nombre popular al evento. La misión principal del organismo radica en mejorar el estado del mundo a través del ingenio humano y la innovación.

Cómo es la agenda de Javier Milei en el territorio suizo

El cronograma oficial marca que el martes, el jefe de Estado argentino prevé una reunión con el empresario Maurice Ostro. La actividad más relevante ocurre el miércoles 21, cuando el Presidente expone ante el auditorio principal a las 11.45 (hora argentina).

El cronograma estipula que su discurso suceda de forma inmediata a la intervención de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Durante la jornada del miércoles, el titular del Ejecutivo nacional cumple una rutina estricta de compromisos:

6.05 : saludo al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

: saludo al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. 6.15 : participación en el panel Country Strategy Dialogue on Argentina.

: participación en el panel Country Strategy Dialogue on Argentina. 7.30 : encuentro con directores ejecutivos de bancos globales.

: encuentro con directores ejecutivos de bancos globales. 11.30: reunión con Børge Brende, presidente ejecutivo del foro.

El jueves 22, el mandatario concede entrevistas a medios internacionales como Bloomberg y la revista The Economist. El regreso a la Argentina inicia ese mismo día a las 14.

Qué se espera de Javier Milei en el foro de Davos

La presencia del mandatario argentino genera expectativa por su rechazo a las agendas de intervención estatal y lo que denomina wokismo. Su propuesta central ante los líderes financieros defendería una reducción drástica del tamaño del Estado y la protección de los valores occidentales.

Javier Milei expondrá ante el auditorio principal el miércoles 21 a las 11.45 hora argentina Markus Schreiber - AP

Trump apoya de manera pública la gestión argentina y condiciona la asistencia financiera a la estabilidad del proceso político local. Ambos líderes representan una postura crítica frente al multilateralismo tradicional. El dirigente republicano impulsa la consigna América First y prioriza la seguridad nacional sobre los acuerdos internacionales.

El discurso de Trump en Davos

Este bloque de mandatarios cuenta con el respaldo de otras figuras internacionales como Giorgia Meloni de Italia, Viktor Orbán de Hungría y Nayib Bukele de El Salvador. El grupo busca reemplazar los ideales de igualdad y solidaridad internacional por un modelo de liberalismo radical. Europa observa con atención este movimiento que antepone la soberanía nacional a la cooperación colectiva.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Luisa Corradini.