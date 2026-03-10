Vacunos: valores con altibajos en el comienzo la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso moderado de 8442 vacunos en 228 camiones jaula. Las ventas tuvieron una demanda sostenida para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad, en especial cuando se trataron los novillos. El Índice General bajó un 1,62% al pasar de $3960,003 a $3895,747, mientras que el Índice Novillo ganó un 3,10% al pasar de $4392,348 a los $4528,426.

Los novillos, con 1244 cabezas, representaron el 14,76% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $5050 con 437 kg; $5000 con 466, 468 y con 506 kg, y $4900 con 501, 509 y con 544 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 439 kg; $4000 con 495 y con 529 kg, y $3600 con 545 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5700 con 322 kg; $5200 con 357 kg, y $5100 con 409 kg, y en vaquillonas, $5700 con 292 kg; $5100 con 355 kg, y $4900 con 392 y con 409 kg.

El detalle de venta fue 1244 novillos; 1804 novillitos; 2422 vaquillonas; 2382 vacas; 405 conservas; y 169 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3895,747, mientras que el peso promedio general resultó de 424 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4528,426. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4528,430. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4573,879. Detalle de venta: 1244 novillos; 1804 novillitos; 2422 vaquillonas; 2382 vacas; 405 conservas, y 169 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (48) Cereseto e Hijos n. 22, 479 kg a $3800. Asoc. de Coop. Argentinas: (152) A.C.A. nt. 15, 372 a 5150; 45, 364 a 5200; 60, 353 a 5300. Blanco Daniel y Cía. SA: (438) Agropecuaria La Silvia v. 37, 452 a 3350; Araneo nt. 16, 441 a 4900; Bertone nt. 27, 434 a 4900; Grupo D y V vq. 27, 393 a 4700; 28, 376 a 4800; Hollender n. 35, 509 a 4800; Santandrea vq. 39, 371 a 4800; 39, 344 a 5000; Tus vq. 20, 376 a 4700; Vejonia Agrop. n. 24, 473 a 4900. Brandemann Consignataria SRL: (67) Don Ernesto vq. 17, 384 a 2100; 15, 408 a 2500. Casa Massola SA: (50) Lena v. 50, 549 a 3000.

Casa Usandizaga SA: (179) Aotearoa vq. 17, 388 a 2200; Elverdin vq. 18, 403 a 2200; v. 21, 455 a 2400. Colombo y Colombo SA: (170) Rincón de la Laguna n. 34, 472 a 4850. Colombo y Magliano SA: (575) Ant. Est. Don Roberto v. 21, 455 a 2350; 37, 557 a 3400; 26, 578 a 3450; Aveztrus vq. 16, 428 a 3400; 19, 357 a 3900; Biofeeds Argentina n. 20, 368 a 3700; vq. 17, 297 a 5100; Bravo vq. 15, 298 a 5200; 15, 273 a 5300; 17, 309 a 5650; 40, 276 a 5800; Estb. Ganadero San Antonio vq. 46, 316 a 5100; Giderva Rojas vq 20, 302 a 5500; 25, 307 a 5550; Litomar nt. 17, 420 a 3300; Naudistar nt. 20, 430 a 4850; 26, 396 a 5000; Nordheimer vq. 15, 393 a 2500. Consignataria Blanes SRL: (91) García nt. 22, 430 a 4900; Manduca v. 42, 491 a 3500.

Consignataria Melicurá SA: (375) El Broquel nt. 86, 336 a 4250; El Refugio n. 23, 459 a 4450; vq. 17, 372 a 4500; Estab. Los Manantiales n. 28, 461 a 4700; Grosso vq. 35, 397 a 4800; Isenhofer n. 30, 516 a 4900; La Guarida del Zorro n. 30, 526 a 4900; María Teresa Sur vq. 18, 429 a 2000. Crespo y Rodríguez SA: (96) Don Pedro de Albariño v. 19, 449 a 1700; Pucheu nt. 15, 357 a 5200. Dotras, Ganly SRL: (139) Ganadera Mapa n. 39, 476 a 4800; v. 15, 495 a 4000; vq. 16, 337 a 5200; Salvadori n. 18, 439 a 4300. Ferias Agroazul SA: (62) La Juanita de Barreto vq. 26, 427 a 1800.

Gahan y Cía. SA: (47) Cría Martín vq. 18, 328 a 4300; 17, 313 a 4500. Ganadera Salliqueló SA: (66) Herrero vq. 41, 314 a 5100; Thamesis vq. 20, 431 a 3800. Gananor Pujol SA: (153) Vicampo nt. 18, 392 a 5000; 22, 335 a 5500. Gogorza y Cía. SRL: (218) Las Lanzas Agrop. v. 20, 472 a 2800; 15, 520 a 3100; Mariño nt. 31, 405 a 4800; Salinas Grandes v. 32, 468 a 2700; Usarralde v. 28, 531 a 3200. Harrington y Lafuente SA: (91) Las Gaviotas Agropecuaria v. 15, 435 a 2450; San Julián Agro n. 17, 447 a 4300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (173) Estancias Clarín v. 15, 520 a 3300; Herrero vq. 44, 318 a 5100; Mugnaga v. 24, 477 a 2600; Baratcabal n. 19, 476 a 4750.

Irey Izcurdia y CÍa. SA: (225) Barrios Barón nt. 16, 341 a 5240; vq. 27, 355 a 5000; Infante vq. 15, 415 a 2300; 21, 401 a 2320; Iturralde y Etchepare vq. 34, 323 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (163) Battaglia nt. 23, 322 a 5700; vq. 18, 292 a 5700; Dapoto vq. 19, 380 a 4100; 21, 346 a 4620. Lartirigoyen & Oromí SA: (246) Don Crescencio vq. 17, 350 a 4300; El Espartillar n. 16, 435 a 4300; nt. 16, 406 a 4400; Esnetegui v. 17, 455 a 2650; Sastre Inchauspe nt. 15, 390 a 4900; vq. 18, 379 a 4600; 21, 355 a 4900; 21, 345 a 5000; Tierra Franca vq. 17, 415 a 4600; 25, 375 a 4700.

Llorente-Durañona SA: (78) Ferreiro nt. 45, 372 a 4700. Madelan SA: (334) Don Ricardo de Seppe v. 32, 562 a 3500; 31, 563 a 3540; Forestal Euflo nt. 17, 386 a 5020; Herrero nt. 30, 370 a 5000; 15, 333 a 5100; San Pedro Agrop. nt. 38, 469 a 4900; Van Cauwenberghe n. 18, 578 a 4400. Martín G. Lalor SA: (390) Choyun n. 34, 461 a 5000; nt. 18, 424 a 5000; Da Nes vq. 36, 356 a 5100; Ferro vq. 45, 328 a 4700; La Rotunda nt. 15, 409 a 5000; Naiquel v. 17, 480 a 3350; Pazos vq. 43, 352 a 4850; Piermattei nt. 16, 407 a 5100; Polo vq. 15, 338 a 4700; 29, 315 a 4800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (372) El Caramba vq. 18, 353 a 4440; 17, 325 a 4600; El Gaucho vq. 35, 412 a 2200; v. 24, 473 a 2700; La Magdalena vq. 17, 340 a 5000; 19, 309 a 5300; Lodos nt. 18, 403 a 5000; Olano nt. 17, 398 a 4900.

Monasterio Tattersall SA: (976) Barrios Barón vq. 16, 356 a 5050; 36, 335 a 5200; Bernal vq. 43, 298 a 5500; Cabure vq. 17, 378 a 4950; 18, 352 a 5000; El Inca de Alsina vq. 20, 325 a 5000; Estb. Ganadero San Antonio n. 40, 440 a 4840; Exportlan n. 22, 505 a 4200; Herrero nt. 16, 375 a 5000; Lahore Hnos. nt. 15, 405 a 4600; Las Víboras vq. 34, 283 a 5700; 36, 276 a 5770; Lizzano nt. 45, 405 a 4400; Locati Hnos. nt. 15, 438 a 440; Mónaco nt. 15, 327 a 5700; vq. 15, 261 a 5700; Martín n. 37, 520 a 4200; Naiquel nt. 15, 460 a 4820; 31, 431 a 5060; 16, 427 a 5100; Pérez vq 18, 305 a 5450; Vizcay v. 19, 438 a 1800; 17, 488 a 2200. Nieva H. y Asociados SRL: (84) Mogni vq. 50, 332 a 5250. Pedro Genta y Cía. SA: (208) Bertolotto vq. 15, 367 a 4900; 17, 333 a 5000; Cook n. 16, 485 a 4700; Lambertini nt. 17, 388 a 5000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (785) Acopiadora de Granos n. 15, 439 a 4200; nt. 15, 431 a 4000; Agro Cereal 9 de Julio vq. 18, 389 a 2400; v. 15, 484 a 2800; Cabaña La Pastoral v. 18, 725 a 2750; Campora v. 17, 539 a 3350; Di Vita Llavallol v. 18, 452 a 2300; 15, 497 a 2500; Estrada Agropecuaria n. 33, 476 a 4750; Ganados Don Raulio vq. 38, 308 a 5400; Iruanyak vq. 21, 409 a 4900; 18, 376 a 5000; 32, 376 a 5100; 23, 348 a 5200; 17, 332 a 5400; Jomarca n. 36, 479 a 5000; La Fayuca v. 28, 570 a 2350; 18, 650 a 2500; La Querencia de Arata Hnos. nt. 22, 488 a 4700; vq. 17, 380 a 4900; 26, 355 a 5100; Molina Anchorena n. 19, 440 a 5000; 21, 437 a 5050; Monvale n. 38, 520 a 4450; Pemag nt. 20, 303 a 5800; vq. 25, 376 a 4870; 45, 287 a 5700; Zingira v. 15, 479 a 2300. Santamarina e Hijos SA: (27) Rincón de Chillar v. 15, 679 a 3000. S. L. Ledesma y Cía. SA: (71) Grial Agropecuaria vq. 17, 345 a 4120. Wallace Hermanos SA: (133) Guazu 7 v. 16, 440 a 2400; Juraj nt. 22, 438 a 4300.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (35); Campos y Ganados SA (28); Goenaga Biaus SRL (34); Gregorio Aberasturi SRL (51); Hourcade Albelo y Cía. SA (30); Iriarte Villanueva Enrique SA (72); Umc SA (36).