Rechazo del sector privado al congelamiento de precios y a las “amenazas a las empresas”

escuchar

Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina y de Copal, sostuvo hoy que “el camino no es el congelar precios ni amenazar empresas, sino trabajar con ellas y todos los sectores de la sociedad para domar la inflación”.

Lo hizo en respuesta a la campaña lanzada ayer a través de las redes sociales por La Cámpora, donde pedía no comprar productos que hayan aumentado. En la misma línea, por la mañana, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, publicó una resolución en el Boletín Oficial donde inicia una investigación por supuesto abuso de posiciones monopólicas sobre un conjunto de empresas.

Además, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia que “si la militancia cree que lo va a resolver de esta manera... Le digo que los ejemplos en el mundo en el que crearon sustitutos, empresas nacionales de alimentos, por ejemplo, no sirvieron para nada”.

» Frenemos el abuso de las empresas de alimentos que aumentaron los precios por encima de la inflación.



Que no se pasen de vivos. Cuidemos la mesa de los argentinos.#SiAumentanNoCompres pic.twitter.com/GBJOkpzUMs — La Cámpora (@la_campora) November 1, 2022

El presidente de la entidad pidió que las oficinas que trabajan en defensa de la competencia ejerzan sus roles “sin discrecionalidad” y que no haya “abusos de derecho”.

De acuerdo con testimonios recabados por LA NACION, al interior de las compañías no hay preocupación, aunque prefieren no recibir ningún llamado a aportar información. “No sería algo nuevo tampoco… otras veces lo han hecho y no se encontró nada…” sintetizó una de ellas. La última vez que se encontraron con requerimientos similares fue durante la gestión de Roberto Feletti. Se repitió la misma fórmula en la semana del 21 de octubre de 2021, hace poco más de un año.

Ayer, varios funcionarios y dirigentes, principalmente del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, utilizaron el hashtag #SiAumentanNoCompres. Entre ellos estuvieron Axel Kiciloff, gobernador, Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de su gabinete; Martín Insaurralde, jefe de Gabinete bonaerense y Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes.

Si los precios de los alimentos suben más que los salarios es porque algunos sectores especulan y concentran los frutos de ese crecimiento.



Tenemos que cuidar la mesa de las y los bonaerenses, #SiAumentanNoCompres los productos que están por encima de la inflación. pic.twitter.com/Mfu4QZ3ITS — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 1, 2022

El año pasado, la consigna fue puntualizar a empresas con enunciados como #NoCompresArcor, #NoCompresLedesma, #NoCompresMolinos. La finalidad de cierto sector del oficialismo era “alertar” a los consumidores para que elijan alternativas. Los usuarios publicaron fotos de los productos y marcas de cada una y se difundieron una suerte de manuales explicando qué incluir y qué dejar fuera del changuito.

“No puedo explicarle la cantidad de sistemas de información que han impuesto. Le he sugerido a la autoridad respectiva que unifiquen, tengan uno solo centralizado. El tema de la inflación es agobiante para todos. ¿Usted cree que lo va a arreglar de esta manera o con amenazas? Confío en que tengamos políticas serias”, agregó Funes de Rioja.