Recolección de residuos: el Gobierno porteño pide no sacar la basura en Nochebuena

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidió a los ciudadanos no sacar la basura durante las Fiestas del 24 y el 31 de diciembre, ya que el servicio de recolección de residuos no funcionará en esas noches. A su vez, la recepción de residuos reciclables no funcionará tampoco en los días 25 de diciembre y 1°de enero.

En el apartado de los reciclables, el Ejecutivo porteño insta a los habitantes de la Ciudad a guardarlos limpios y secos en las casas durante los días en que no habrá servicio. Sin embargo, también aclara que “los vecinos y vecinas que lo deseen podrán dejar sus reciclables directamente en las bocas de recepción”.

Los servicios de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires se verán afectados por las Fiestas

Además, las ferias de la Ciudad no recibirán residuos orgánicos los sábados 25 de diciembre y 1 de enero. Las personas que, una vez reestablecido el servicio, quieran incorporarse a esta práctica que busca un mejor reaprovechamiento de los residuos pueden acercarse al portal de Buenos Aires Recicla y conocer el sitio más cercano de recepción para este tipo de desechos.

Es necesario aclarar que los puntos de recepción de desechos reciclables como los Contenedores Verdes, Campanas Verdes y Puntos Verdes funcionan de martes a viernes de 14 a 19 y los sábados de 10 a 18 hs.

Recomendaciones para el buen uso de un contenedor

A su vez, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elaboró una serie de recomendaciones para el correcto uso de los contenedores de basura por parte de las y los porteños.

• Estacionar el auto a un metro del contenedor, dejando esa distancia por delante y por detrás. De esta forma se facilita la operación del camión recolector y se evitan daños.

• Respetar el lugar del contenedor. Los contenedores se ubican cumpliendo un conjunto de condiciones como la presencia de entradas de garaje, espacio para el transporte público, espacios reservados para discapacitados, desagües pluviales, luminarias, arbolado, etc. En caso extremo de necesitar mover el contenedor, solicitarlo a la línea de emergencia del Gobierno de la Ciudad (147).

• No arrojar residuos áridos como cascotes, metales, maderas, restos de poda, etc. Los contenedores no son aptos para estos residuos y pueden dañan el equipo recolector. Para desechar estos residuos comunicarse al 147 para coordinar el retiro de los materiales.

• No trabar las tapas. Luego de depositar los residuos tapar el contenedor, así se evita el mal olor, se protege de la entrada de agua en caso de lluvia, o el ingreso de animales como gatos o aves.

• No sacar la basura cuando llueve. Ante la lluvia es posible que se tapen los sumideros y no se escurra el agua en forma correcta.

• Poner la basura dentro del contenedor. El camión recolector utiliza un sistema automatizado por lo que recoge solo lo que está dentro del contenedor.