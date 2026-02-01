Reforma laboral: proponen centrarse en las pymes y postergar los cambios impositivos

CÓRDOBA.- Por su “integralidad y la profundidad”, el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso por el presidente Javier Milei es “el más ambicioso” en términos de modernización de las regulaciones laborales. La consideración es del equipo económico del Ieral de la Fundación Mediterránea, que conduce el economista y exdirector ejecutivo de la Anses, Osvaldo Giordano. En ese contexto, se proponen algunos puntos para “profundizar el impacto” sobre las pymes.

Los aspectos claves que remarca el reporte son: actualizar la cobertura de enfermedades inculpables; limitar la ultractividad como lo establecía la ley original de la “época de Perón”; sacar a las microempresas de los convenios colectivos sectoriales y permitir a las Pymes el desenganche, con acuerdo de la mayoría de sus empleados.

Siete documentos elaboró el Ieral para analizar el proyecto oficial, los cuales fueron presentados frente a legisladores y empresarios socios, en un encuentro del que participó el exministro de Economía Domingo Cavallo. Esta semana, los economistas harán lo propio en el Congreso Nacional.

A partir de la realidad de que son las pequeñas y medianas empresas las que concentran la informalidad laboral, Giordano planteó que debería haber un esfuerzo focalizado en ese grupo para incentivarlas a blanquear personal. Sobre el capítulo fiscal incluido en el proyecto, consideró que debería ser parte de otra discusión, para que ahora todo se centre en las “reformas urgentes”.

Los economistas ponen la lupa sobre los artículos referidos al derecho individual, donde el problema son normas “complejas, burocráticas y ambiguas”, que generan “muchas oportunidades para la litigiosidad”. Para el Ieral, la propuesta va en el sentido correcto, ya que simplifica la registración y la concentra en un único organismo (Arca). Y en cuanto a los pagos, se eliminan nichos de conflicto, al buscar establecer qué se debe computar y qué no para las indemnizaciones por despidos.

Según el criterio del Ieral, lo que falta es modernizar la cobertura de las enfermedades inculpables y la indemnización por extinción del vínculo luego de una enfermedad. “Es una preocupación de los empresarios. Hay países que ya resolvieron lo que es un problema porque implica pagar a dos personas en caso de carpetas médicas largas”, sintetiza el documento.

A la hora de analizar el capítulo de las negociaciones colectivas, el instituto observa que se debería volver al diseño original que tuvo la ley, cuando se gestó en el gobierno de Perón, que establecía que “la ultraactividad solo opere en las cláusulas que regulan condiciones de trabajo", pero no en otras.

También se impulsa eximir a las micropymes (hasta 10 trabajadores) de aplicar el convenio colectivo de trabajo de su sector, y que se les permita a las pymes celebrar un acuerdo propio directamente con sus trabajadores desenganchándolo del de actividad.

El Ieral presentó su análisis y propuestas de reforma laboral a empresarios socios de la Mediterránea.

En el capítulo de contribuciones patronales, la primera consideración del Ieral es que en la Argentina la “cuña salarial” (porcentaje del costo laboral sobre sueldo) es de las más altas en el mundo, 44% (el promedio de la OCDE es de 34%). En cambio, el trabajo como monotributo tiene bajo nivel de imposiciones (entre el 3% y 5% de los ingresos).

Frente a esa situación, para Giordano, en lugar del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la reducción de contribuciones para nuevas contrataciones que impulsa el oficialismo, sería mejor “utilizar ese costo fiscal -el FAL equivale a 0,5% del PIB- para establecer un mínimo no imponible por empresa para las contribuciones patronales”.

Con respecto a la baja de la contribución destinada a las obras sociales, Giordano considera que reducir un punto ese ítem y dejar igual el Programa Médico Obligatorio (PMO) “generará inconsistencias, más de las que ya hay; hay que revisar el PMO y la distribución de recursos del Fondo Solidario de Redistribución, a los fines de darle consistencia a la baja de contribuciones patronales a las obras sociales”.

Sobre el derecho a la huelga (el proyecto establece actividades esenciales y trascendentes, para las que hay que mantener 75% y 50% de cobertura, respectivamente) y la organización de la actividad sindical, para el Ieral la propuesta está “en línea” con el objetivo de corregir ”las malas regulaciones que derivan en la utilización de métodos ineficientes de resolución de conflictos”.

Con alrededor de 1,2 millones de argentinos trabajando en plataformas (muchos lo hacen como complemento de otra actividad), Giordano consideró oportuno que se legisle sobre ese punto ya que la “falta de regulación genera inseguridad jurídica. Se cubre el vacío legal existente”.

En lo que se refiere a los riesgos del trabajo, en lugar de “instar” a que las provincias constituyan dentro de sus justicias İaborales un Cuerpo de Peritos Médicos, el economista subraya que se debería “declarar la emergencia del sistema, hasta tanto las provincias no adapten los cambios en las pericias médicas” y, además, ”fijar con claridad los cambios que se tienen que hacer en las justicias provinciales, a los fines de los dictámenes se ajusten a reglas del sistema”.

Mientras dure la emergencia, propone fijar medidas transitorias, orientadas a paliar los problemas financieros. Concretamente, que las indemnizaciones se paguen en cuotas, y que la actualización de las indemnizaciones se haga según la comunicación 14.290 del Banco Central, que combina tasas de interés de depósitos en caja de ahorro y plazos fijos.