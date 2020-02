El reintegro del IVA impactó sobre el precio de los alimentos Fuente: Archivo

Después de un año que cerró con una inflación de 53,8%, la más alta desde 1991, el Gobierno se entusiasma con que el aumento de los precios ingrese en 2020 en una pendiente negativa. De hecho, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró el lunes pasado que ya están viendo "cierta desaceleración de la inflación".

Si bien el dato oficial será comunicado por el Indec el 13 de febrero, los analistas consultados por LA NACION anticipan que el índice de precios minoristas rondará el 3% en el primer mes del año, una cifra que se ubica por debajo del 3,7% de y y del 3,5% calculado por los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. Sin embargo, los economistas anticipan que la disminución sostenida de la inflación dependerá de medidas de fondo, que logren contener los precios más allá de las anclas de corto plazo.

Para la consultora EcoGo la inflación de los precios minoristas de enero se ubicará "en la zona del 3%", con una suba de alimentos por encima del promedio, del orden del 4,5%, que se explica por la restitución del IVA, impuesto que el gobierno anterior había decidido quitar a 13 rubros de la canasta básica hasta el 31 de diciembre.

"Es un número elevado teniendo en cuenta que fue un mes en el que estuvieron operando el ancla cambiaria, con el tipo de cambio oficial en torno a $60, y el ancla tarifaria", señaló Martín Vauthier, director de la consultora.

Matías Kulfas dijo ayer que percibe "cierta desaceleración de la inflación" Fuente: Archivo

Para febrero, Vauthier consideró que es clave lo que ocurra con el dólar. "El Banco Central, que venía estático desde agosto del año pasado, ya hace algunos días tomó la decisión de comenzar a deslizar el tipo de cambio oficial a un ritmo de diez centavos por día", apuntó. El economista también sugirió mirar de cerca la evolución de la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones alternativas, que si se amplía puede "filtrarse a la inflación" al comenzar a operar las cotizaciones paralelas como valor de referencia para algunos rubros.

"Enero es un mes complicado porque todo lo asociado al turismo aumenta", apuntó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. La consultora estimó un aumento de precios del orden del 3% para enero y un poco menosr para febrero, mes en el que ya no impactará el regreso del IVA ni el reajuste de precios estacional de enero.

Analistas pronostican una inflación en torno al 3% para enero Fuente: Archivo

Por su parte, la estimación de la consultora Elypsis fue de 3,2% para enero. " La tendencia va a ser decreciente, pero hasta que no se resuelva el cepo cambiario y la congelación de tarifas no se puede decir que estamos en un sendero de inflación a la baja, porque ambas condicionan la inflación futura", apuntó el analista Juan Solá.

En tanto, un informe de la consultora de Orlando Ferreres estimó que la inflación en el primer mes del año fue de 3,1% mensual, con un acumulado interanual de 55,2%. Por otro lado, la inflación núcleo -que no contempla precios regulados ni estacionales- avanzó a un ritmo mensual de 3,2%, marcando una suba del 53,9% anual.

En Ecolatina advirtieron que la inflación bajó "levemente" en enero por el "menor dinamismo de lo precios regulados" y anticiparon un índice de 3,4%. "Pese a la prevista desaceleración del nivel general en enero, el índice de precios núcleo sigue creciendo en torno al 4% mensual como viene sucediendo desde octubre de 2019", consideró Lorenzo Sigaut Gravina, director de la consultora.

"Si se toma en cuenta la continuidad del congelamiento de las tarifas de servicios públicos y la demora en alcanzar un acuerdo de precios y salarios generalizado, esperamos que la inflación se desacelere lentamente en los primeros meses del año", agregó el analista, para quien la suba de precios en 2020 rondará el 40%.

Inflación: entre la estabilización y las expectativas

Los analistas coincidieron en que un punto central a tratar son las expectativas. "Eso Mauricio Macri tampoco lo pudo hacer. Cuando la inflación ya está en la cabeza de la gente, cuando todo el mundo cree que los precios corren al 2% o 3% mensual es muy difícil bajarla. Yo me imagino una inflación que continuará con una inercia más o menos elevada", dijo Tiscornia.

Se espera que el precio de los alimentos aumente en enero por encima del promedio Fuente: LA NACION

Por su parte, Vauthier consideró que para comenzar a ver una baja sostenida de los precios es condición necesaria que sea exitoso el programa de estabilización del Gobierno. "Hasta que no tengamos concluido este programa, cerrado el tema deuda, la negociación con el FMI; hasta que no demos señales de consistencia fiscal y monetaria hacia adelante va a ser difícil empezar a ver una baja que, además, tiene que ser gradual. No se puede apostar a tener una inflación de un dígito en dos años", sostuvo.