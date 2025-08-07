Revés para ARCA: la Justicia confirmó la cautelar que suspende el botón de desafiliación sindical

Tan sólo un botón en ARCA desató un enfrentamiento entre su cúpula y los sindicatos de trabajadores del fisco. La Justicia confirmó la cautelar que suspendió el funcionamiento de la opción de desafiliación gremial impulsada por el organismo.

En abril, la exAFIP le anunció a sus trabajadores que había habilitado un botón en el legajo digital de cada uno de ellos para facilitar la desafiliación de los tres sindicatos que allí operan. En caso de que alguno de los empleados de la agencia tributaria decidiera desafiliarse, el sistema le avisaría qué porcentaje de su salario volverá a su bolsillo en su próximo recibo mensual.

Esto provocó el rechazo de los gremios, que iniciaron acciones legales. Entonces en mayo llegó el primer fallo y este jueves la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la cautelar que suspende este botón.

El sistema de personal de AFIP

LA NACION consultó a ARCA sobre la novedad judicial, pero no emitieron comentarios al momento de cierre de esta edición.

“Tal procedimiento, canalizado de forma íntegra dentro de la estructura administrativa del empleador, desplaza -en la praxis de los hechos- a la asociación profesional de trabajadores del rol institucional que, por su condición de tal, le concierne en el trámite y articulación de esa índole de actos jurídicos, singularidad apta para configurar -cuanto menos, en principio y desde este prieto marco cautelar- una afectación directa de la autonomía organizativa del sindicato, como asimismo del ejercicio de la libertad”, consideró la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala I.

A su vez, el mencionado fallo cita el artículo 6 de la ley 23.551. Dicha normativa sostiene que “los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente”.

Además, el fallo argumentó que las solicitudes de afiliación o desafiliación deben presentarse por escrito.

El cuestionado botón de desafiliación había llegado a los trabajadores de ARCA a través de un correo electrónico. “Nuevo acceso en SARHA [el sistema administrativo interno] para gestionar tu afiliación gremial”, se tituló el mensaje de la cúpula de la exAFIP a todos los trabajadores del organismo.

“Esta herramienta tiene como objetivo agilizar y simplificar el proceso, brindándote una opción más rápida, directa, sin trámites ni demoras innecesarias, con notificación simultánea al sindicato. Además, el sistema te informará -en caso de afiliación- qué porcentaje de tu salario se derivará al sindicato y, en caso de desafiliación, qué porcentaje recuperarás en tu próximo recibo mensual”, explicaron las autoridades cuando el botón estaba disponible.

Un dato curioso: el botón de desafiliación había salido a la luz en la previa del 1° de mayo, Día del Trabajador. Esta nueva decisión judicial también llegó en otra fecha alusiva al empleo, en este caso, el día de San Cayetano.